(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 ENERGIA. BONELLI (EV): TASSARE EXTRAPROFITTI E FISSARE TETTO AL PREZZO DEL GAS, QUESTA DEVE ESSERE LA RICETTA DEL NUOVO GOVERNO

“Per affrontare questa drammatica crisi energetica abbiamo sempre proposto, da prima della campagna elettorale, di costruire una politica che fermi il caro energia utilizzando al 100% gli extraprofitti. Ci troviamo in un’economia di guerra ed è inammissibile che si sia accumulata una ricchezza che il ministero dell’economia quantifica all’incirca per 50 miliardi di euro in soli 9 mesi. Questo francamente è inaccettabile da tutti i punti di vista.

Se l’Europa non mette il tetto al prezzo del gas l’Italia deve procedere autonomamente. Dobbiamo garantire la tenuta sociale delle famiglie e del nostro sistema economico industriale”.

Così ha dichiarato il co-portavoce di Europa Verde e neo-eletto alla Camera dei Deputati, Angelo Bonelli, nel corso della trasmissione Tg1 Mattina.

“Ieri la Germania ha di fatto introdotto una sorta di tetto al prezzo dell’energia e l’Italia, se oggi non dovesse arrivare risposta positiva dall’Europa, deve procedere.

Io ritengo che anche l’attuale governo debba attivarsi da subito, in condivisione con le forze politiche che sono state elette in Parlamento.

Non abbiamo tempo da perdere, bisogna lavorare insieme per costruire una strategia energetica basata sulle rinnovabili, perché solo così possiamo costruire e uscire fuori dall’emergenza anche in un prossimo futuro”.

GIANFRANCO MASCIA