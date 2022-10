(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 Venanzoni: “Solidarietà a scrittore marinese Paolo Di Paolo per fatti liceo Virgilio. Importante contrastare pericolosi revisionismi storici”

“Esprimo solidarietà e vicinanza al nostro illustre concittadino e scrittore, Paolo Di Paolo, per quanto accaduto ieri durante l’assemblea studentesca al liceo classico Virgilio a Roma. Il tranquillo, pacifico e democratico dibattito all’aperto sui temi del neofascismo, post-fascismo e attuale situazione politica italiana, a cui era intervenuto, è stato bruscamente interrotto dall’intervento dei Carabinieri che hanno anche identificato alcuni ragazzi. Si tratta di un episodio disdicevole, durante un evento peraltro preventivamente autorizzato. Tutte le parti sociali e politiche debbono avere grande senso di responsabilità in questo delicato contesto politico che va monitorato con grande attenzione per evitare lo sviluppo e il propagarsi di preoccupanti e pericolosi revisionismi storici”. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale de “La Scelta Concreta” e dirigente provinciale del Partito Democratico, Gianfranco Venanzoni.