(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 TV, L’EX DEPUTATO ANDREA ROMANO: MIA MOGLIE SARA AL GF? SAREI FELICE DI POTERLA INCONTRARE NELLA CASA, ORGOGLIOSO SUA SCELTA ENTRARE NEL GIOCO

Mia moglie Sara nella casa del Grande Fratello? “Sono molto orgoglioso della scelta che ha fatto, ho sempre ammirato la sua autonomia e la sua indipendenza. L’ho sempre sostenuta in questa scelta, il suo lavoro è televisivo e questa per lei è un’occasione importante”. A parlare è l’ormai ex parlamentare Pd Andrea Romano, ‘fresco’ di mancata rielezione alle recenti politiche, che ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha parlato a lungo della permanenza nel reality della sua compagna di vita Sara Manfuso. Il Grande Fratello “è un programma molto popolare, ultimamente l’ho seguito poco per via della mia campagna elettorale, ma d’ora in poi lo guarderò più spesso. Sara sa che la sostengo anche se non ci possiamo sentire”. Sua moglie non sa ancora della sua mancata rielezione…”Non credo lo abbia saputo ma io ero convinto di non passare, le avevo detto che la mia elezione sarebbe stata complicata”. Al GF è molto facile che si creino dei flirt…”Ma no, ci mancherebbe, siamo marito e moglie”, Lei andrebbe nella ‘casa’ a trovare la sua compagna? “C’è la possibilità, prevista dal gioco, di poter entrare ma solo per salutare il familiare che è lì. E a me piacerebbe molto farlo – ha assicurato a Un Giorno da Pecora Romano – vorrei almeno vederla da vicino”. E’ già previsto questo incontro? “No, ma io sarei disponibile, vorrei vederla ma ovviamente senza partecipare al gioco”.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

Web: [http://ungiornodapecora.rai.it/](http://ungiornodapecora.blog.rai.it/)