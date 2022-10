Rosato: M5S cultura politica dei no a tutto e dell’assistenzialismo

(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 “I pentastellati sono sopravvissuti con un messaggio assistenzialista, come emerge dalla distribuzione del voto. La loro rimane una cultura politica del “no”, che in Italia esiste e trova sponde. No agli investimenti, agli atti di coraggio. Se fosse dipeso da loro, saremmo privi per esempio del Trans Adriatic Pipeline e di qualsiasi soluzione alternativa” Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato al Piccolo, che sugli M5s e Conte aggiunge: ” E’ stato bravo in campagna elettorale. Non condivido niente di ciò che ha sostenuto, ma ha saputo vendere un prodotto. Un prodotto non utile per l’Italia.”