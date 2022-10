Nuova Raccolta Differenziata – bollettino e presenza tutor a Modena Smart Life

(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 Gentile collega,

per supportare sempre meglio i cittadini nel corso del graduale passaggio alle nuove modalità di raccolta differenziata, in occasione di Modena Smart Life i tutor ambientali di Hera saranno presenti, da domani a domenica, dalle 10 alle 18, in piazza Matteotti con un infopoint.

Inoltre, sul sito del Gruppo è presente un utile documento che contiene le risposte alle domande più frequenti sul nuovo servizio.

Nell’aggiornamento sull’avanzamento delle modifiche in corso che allego, inoltre, troverai tutti i dettagli sulle zone ora interessate dai cambiamenti di servizio: ZAI, forese e frazioni.

