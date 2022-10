(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

MELONI: ZUCCONI (FDI),SQUALLIDA STRUMENTALIZZAZIONE DA PARTE DI JEBREAL: QUESTO NON È GIORNALISMO

“Esprimo piena solidarietà a Giorgia Meloni per l’attacco ignobile subito da Rula Jebreal. È veramente squallido questo tipo di giornalismo dove si denigra le persone semplicemente per il credo politico, attribuendo non solo parole mai pronunciate, ma addirittura facendo cadere su Giorgia Meloni le colpe commesse da un padre che tra l’altro non è mai stato presente nella sua vita. Questo giornalismo non è degno di uno Stato democratico come il nostro: è necessario che i toni tornino nel perimetro della sana competizione politica piuttosto che scadere nell’insulto personale ed infondato”.

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia.

Roma, 29 settembre 2022

