LEGIONE CARABINIERI "SARDEGNA"

Comando Provinciale di Nuoro

Nuoro, 28 SETTEMBRE 2022

CONTATTO: Cap. Giuseppe De Lisa (Cp. CC Lanusei).

COMUNICATO STAMPA

Compagnia di Lanusei:

LANUSEI: i Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno dato attuazione ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di noto rapinatore.

I Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno provveduto ad eseguire il provvedimento di pene concorrenti nei confronti di condannato, già detenuto, Mula Marian, nato in Romania, ma Ogliastrino di Santa Maria Navarrese – frazione del Comune di Baunei.

Il giovane aveva riportato numerose condanne con diversi alias e la sua responsabilità risulta inoltre accertata dai numerosi riscontri dattiloscopici ed accertamenti ed indagini poste in essere dai militari dell’Arma.

Il Mula, in ordine cronologico, si rese responsabile nel 2010 di furto in un esercizio commerciale nello specifico mandando in frantumi la porta di un noto bar di Lotzorai asportava il contenuto della cassa, un cambia monete ed una slot, per un danno complessivo di circa 6000 euro; nel 2011, invece, presso un noto esercizio commerciale di Tortolì, con un’ arma da fuoco e travisato da una sciarpa, unitamente ad altro giovane, poneva in essere una rapina e ne tentava un’altra poco prima presso un negozio di abbigliamento.

Successivamente, nel 2014, poneva in essere una rapina aggravata unitamente a 4 complici, questa volta a Bari Sardo, alle ore 23, in piena estate, travisati, attendevano in una abitazione che i proprietari rientrassero per bloccarli, nastrarli e legargli le mani con fascette e coprendogli addirittura la bocca con nastro adesivo. Una delle vittime veniva anche aggredita e fatta oggetto di colpi, poiché provava a difendersi. Fu una vera propria azione criminale, “organizzatissimi, “ raccontarono le vittime, “il capo parlava con i complici per dare le indicazioni chiamandoli addirittura con i numeri”. Tutti furono presi, ora la condanna definitiva per il Mula.

Nel 2015 un’altra rapina in trasferta, questa volta a Modena ad una farmacia, il bottino circa 1000 euro anche lì in due.

Il Mula, di recente, è stato deferito anche per truffa e detenzione di sostanze stupefacenti.

Già detenuto presso la casa circondariale “San Daniele” di Lanusei ora dovrà scontare 12 anni 1 mese e 20 giorni con una multa di euro 3234,00.

La Procura di Lanusei ancora una volta ottiene un prestigioso risultato ed una giusta condanna per gravi reati.

Il risultato si spera sia anche emulativo in positivo affinché si denunci sempre, e nel far comprendere che la certezza di una condanna c’è, per chi commette qualsivoglia reato e soprattutto quelli di tale gravità.