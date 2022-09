(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

La Giunta approva l’acquisto di 73 radio veicolari per la Polizia Locale. Pesce: “Un investimento per efficientare i sistemi a tutela della sicurezza dei cittadini”

La Giunta comunale, riunitasi oggi, ha approvato, su proposta dell’assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce, la delibera con la quale l’Amministrazione intende partecipare ad un bando della Regione Veneto per l’acquisto di 73 radio veicolari TETRA per la Polizia Locale a supporto delle attività di controllo, sorveglianza e presidio continuo del territorio e collegate direttamente con la Centrale operativa e la Smart Control Room del Tronchetto. Strumentazione che sarà completata con accessori, licenze, installazione e configurazione.

“La sicurezza è uno dei punti su cui questa Amministrazione ha, fin dal suo insediamento, investito molto – commenta Pesce – Molto dobbiamo ancora fare perché nella nostra città restano ancora zone dove non si riesce a debellare il malaffare. Approvando oggi questa delibera con la quale porteremo un ulteriore stanziamento di 160mila euro complessivi per la Polizia Locale, dimostriamo con i fatti concreti quanto il sindaco ha avuto modo di dire proprio questa mattina parlando alla cittadinanza in Piazza Ferretto a Mestre in occasione dell’alzabandiera per le celebrazioni di San Michele: in questa città abbiamo messo al primo punto decoro e sicurezza e su questi due temi non molleremo. Con questo spirito e con la tenacia del nostro agire amministrativo andiamo avanti, sicuri di poter contare sul sostegno del Governo che andrà ad insediarsi nelle prossime settimane”.

Nello specifico, l’importo stimato del progetto è di €160.308,00 Iva inclusa, (€ 131.400 euro al netto dell’IVA), e la somma troverà copertura con 50mila euro provenienti dal contributo regionale, 81.400 euro quale quota di co-finanziamento a carico del Comune di Venezia ai quali si aggiungerà la quota di 28.908 euro, corrispondente all’IVA, che appunto sarà interamente a carico del Comune di Venezia.

Venezia, 29 settembre 2022

