(AGENPARL) – mar 20 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

DONNE: ROSSELLO (FI), NECESSARIA UN’AUTHORITY GARANTE PER LA PARITA’ DI GENERE

Si è tenuto ieri sera a Milano l’incontro “Una donna per le donne” organizzato e promosso per la deputata di Forza Italia Cristina Rossello, candidata alla Camera dei Deputati, Uninominale 8 Milano. La serata ha avuto tavoli tematici di lavoro come ricerca, arte, ruolo multitasking, esperienze politiche territoriali municipali e comunali a confronto, azioni di contrasto alla violenza sulle donne, diritti civili e governance, complementarietà culturale e sociale. Un parterre di Autorità nazionali e regionali si sono alternati, dal Senatore Adriano Galliani, agli On Musella, Perego di Cremnago, Mandelli, agli assessori Rizzi e Rizzoli, i Consiglieri Comazzi e Gallera. Tutti hanno voluto sottolineare il grande impegno professionale e sociale che Cristina Rossello svolge da sempre verso le donne in una società radicalmente cambiata e dove la donna ricopre sempre più un ruolo importante e decisivo. Un momento è stato dedicato alla leadership femminile, con la memoria alla Regina Elisabetta II che ha lasciato in eredità un governo dove Primo Ministro è Liz Truss, Vice Primo Ministro, Therese Coffey e Leader della Camera dei Comuni, Penny Mordaunt. “Una tale concentrazione di potere al femminile è possibile solo in un paese che attraverso il regno di 70 anni di Elisabetta ha assimilato, interiorizzato e normalizzato la cultura della parità e direi perfino priorità delle donne ai vertici delle istituzioni.”, dichiara Rossello: “Mi spingo oltre : tutte e tre sono state elette con il partito conservatore. Quindi un orientamento smaccatamente di centro destra. Per quanto riguarda il discorso che il Papa ha pronunciato in Kazakistan ai leader delle religioni mondiali: “Se manca la pace è perché mancano attenzione, tenerezza, capacità di generare vita. E dunque essa va ricercata coinvolgendo maggiormente la donna. Perché la donna dà cura e vita al mondo: Abbiamo perciò sostenuto la necessità di proteggerne la dignità, e di migliorarne lo status sociale in quanto membro di pari diritto della famiglia e della società. Alle donne vanno anche affidati ruoli e responsabilità maggiori. Quante scelte di morte sarebbero evitate se proprio le donne fossero al centro delle decisioni! Impegniamoci perché siano più rispettate, riconosciute e coinvolte”. Infine la Rossello, in questa trascorsa legislatura in qualità di parlamentare, ha contribuito a salvare, con grande impegno una normativa storica per la parità di genere aziendale, come la Legge Golfo Mosca. Il suo impegno come legislatore è molto importante per una riforma per la detassazione dei redditi femminili che incentiverebbe la Governance ad assumere donne. Ad oggi manca un Organismo indipendente e autonomo che vigila sul controllo dell’applicazione di tali normative. Sarà importante quindi, che con la prossima legislatura possa essere licenziata una legge che costituisca l’Authority Garante per la Parità di Genere.

