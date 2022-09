Il prezzo del petrolio sale di oltre un dollaro al barile

(AGENPARL) – Roma, 05 settembre 2022 – Il prezzo del petrolio è salito di oltre un dollaro al barile, continuando a crescere, mentre gli investitori attendevano i movimenti dei produttori OPEC; Per adeguare la produzione e sostenere i prezzi durante la riunione di oggi.

I future sul greggio Brent sono aumentati di $ 1,43, o dell’1,5 per cento, a $ 94,45 al barile, dopo essere aumentati dello 0,7 per cento venerdì scorso.

Anche il greggio US West Texas Intermediate è aumentato di $ 1,25, o 1,4 per cento, per raggiungere $ 88,12 al barile, dopo essere aumentato dello 0,3 per cento nella sessione precedente.

È interessante notare che i prezzi del petrolio sono diminuiti negli ultimi tre mesi consecutivi, dopo aver toccato i livelli più alti da diversi anni a marzo; A causa dei timori che l’aumento dei tassi di interesse e le restrizioni COVID-19 in diverse regioni della Cina – che è il più grande importatore mondiale di petrolio greggio – rallenterà la crescita economica globale e ridurrà la domanda di petrolio.