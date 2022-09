Monck (WEF): Il Canada ha questioni più grandi di cui discutere rispetto alle teorie del complotto

(AGENPARL) – Roma, 04 settembre 2022 – Un alto funzionario dell’elitario World Economic Forum (WEF) ne ha avuto abbastanza di opinioni contrarie nei confronti dell’organizzazione con sede a Ginevra, avvertendo i dissidenti di affrontare invece cose più importanti delle “teorie del complotto”.

Adrian Monck, ex giornalista diventato amministratore delegato del WEF, ha affermato che i politici che sposano opinioni alternative dovrebbero fermarsi e chiedersi se in realtà stanno consentendo ai cattivi attori di attaccare la saggezza fornita dal WEF.

Il Canada è stato individuato per consentire sfide pubbliche alla saggezza percepita dell’organizzazione guidata da Klaus Schwab.

«Il Canada dovrebbe parlare di molte cose in questo momento. Non dovrebbe davvero parlare del World Economic Forum con sede qui a Ginevra», secondo quanto riferito Monck ha detto a The House di CBC Radio in un’intervista andata in onda sabato.

“Sai, ci sono problemi più grandi, davvero, a cui pensare.”

Monck ha contestato in particolare i critici che parlano del “grande ripristino” sposato dal WEF durante la pandemia di coronavirus.

Se la gente pensa diversamente, ha affermato, è tutta colpa della “pandemia” perché il Grande Reset è semplicemente “un’opportunità per costruire un mondo migliore”.

Monck ha detto che non c’era davvero nulla in proposito, non se ne dovrebbe parlare perché rimane solo un punto di discussione innocuo iniziato quando i governi mondiali stavano versando miliardi di dollari per mantenere a galla l’economia globale.

«L’idea era che dovremmo anche provare a suggerire alle persone di pensare di spenderlo in cose a lungo termine che potrebbero aiutare a combattere il cambiamento climatico, che aiuterebbero la riqualificazione dei posti di lavoro e tutti i tipi di lavoro più grandi e a lungo termine, sfide a termine», ha detto a Catherine Cullen, conduttrice di The House di CBC Radio.

«Una delle cose che la nostra organizzazione cerca di fare è dire alle persone: ‘Guarda oltre una settimana, tre mesi e pensa forse ad alcune delle cose a lungo termine che potresti fare.’ Questo era ciò che il grande reset mirava a fare nell’estate del 2020.

Monck ha affermato che le teorie del complotto sul “grande ripristino” e sul WEF sono guidate da agenti di disinformazione e i politici dovrebbero considerare da dove provengono queste teorie prima di sposarle, secondo il rapporto della CBC.

«Ammiro chiunque prenda la decisione di dedicare la propria vita alla vita pubblica», ha detto. «Non è una strada facile, ma penso che i politici di ogni singolo stampo debbano guardare molto attentamente al linguaggio che usano e da dove viene parte di questa roba, e se proviene da uno spazio di… disinformazione e in particolare antisemitismo .

«Penso che abbiano bisogno di guardare se stessi e di guardarsi allo specchio».

Monck ha affermato che il WEF non prescrive politiche, ma funge piuttosto da forum per lo scambio di idee anche se continua a suscitare critiche in Canada e oltre.

Il candidato alla leadership dei conservatori canadesi Pierre Poilievre aveva precedentemente consigliato che, in qualità di primo ministro, avrebbe vietato ai ministri di gabinetto di partecipare a «quella grande conferenza di miliardari con il World Economic Forum» e ha promesso di rimuoverli dal gabinetto se dovessero partecipare.