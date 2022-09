Bloomberg: il G7 introdurrà restrizioni separate sui prodotti petroliferi russi

(AGENPARL) – Roma, 02 settembre 2022 – Il Gruppo dei Sette (G7) fisserà restrizioni separate sui prodotti petroliferi dalla Russia, ha riferito Bloomberg venerdì , citando rappresentanti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Secondo loro, il precedente piano del G-7 di limitare i prezzi del petrolio russo, oltre al tetto del prezzo del greggio, prevede l’introduzione di due “massimali” per i prodotti petroliferi. Il Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto che i “massimali” per gli idrocarburi russi saranno fissati al di sopra del costo.

In precedenza, i ministri delle finanze dei paesi del G7, a seguito di un incontro svoltosi in videoconferenza, hanno annunciato l’intenzione di introdurre un tetto massimo ai prezzi del petrolio russo. Per fare ciò, vogliono creare una “ampia coalizione internazionale” e vietare la fornitura di qualsiasi servizio per il trasporto marittimo del petrolio russo se venduto a un prezzo superiore al limite concordato dalla “ampia coalizione”.

Il segretario stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov in precedenza ha definito la possibile introduzione di restrizioni sui prezzi del petrolio russo una decisione assurda nell’interesse delle compagnie americane. Rispondendo alla domanda se la Federazione Russa teme che l’introduzione di restrizioni influisca negativamente sul mercato russo, Peskov ha assicurato che Mosca “calcola tutte le opzioni”. Secondo lui esistono “scenari alternativi per lo sviluppo degli eventi”. Il portavoce del Cremlino ha anche affermato che l’adozione di tale decisione “comporterà una significativa destabilizzazione dei mercati petroliferi”.