(AGENPARL) – lun 29 agosto 2022 CINEMA, ALLA 79MA MOSTRA DI VENEZIA IL PREMIO “PERSONA, LAVORO, AMBIENTE”

Il premio, giunto alla terza edizione, ideato dalla Fai-Cisl e dalla sua Fondazione Studi e Ricerche, sarà assegnato venerdì 9 settembre. In quella occasione saranno proiettati in anteprima due episodi del docufilm “Epos et Labor” di Alessio Nardin

Ufficio stampa Fai-Cisl, 29 agosto 2022 – Approda alla 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia il Premio collaterale “Persona, lavoro, ambiente”, ideato dalla Fai-Cisl e dalla sua Fondazione Studi e Ricerche e riservato alle opere ritenute più interessanti nell’affrontare i temi del lavoro e della relazione tra persona e ambiente.

Il Premio cinematografico della Federazione agroalimentare e ambientale cislina sarà assegnato con un evento previsto per venerdì 9 settembre dalle 11 alle 13 nello Spazio Incontri Venice Production Bridge, nell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. In quella occasione saranno anche proiettati in anteprima assoluta due dei sei episodi che compongono il docufilm “Epos et Labor, ovvero Sei delegato!”, prodotto da Fai-Cisl e Agrilavoro Edizioni per la regia di Alessio Nardin. Il lungometraggio – terzo capitolo di un progetto iniziato con la ricerca “Dialogo tra generazioni”, Franco Angeli editore, poi rielaborata attraverso lo spettacolo teatrale “Il delegato” – racconta vita, esperienze e opinioni, anche in chiave metaforico-mitologica, di sindacalisti del comparto agroalimentare.

Giunto alla terza edizione, il Premio “Persona Lavoro Ambiente” nel 2021 è andato al film boliviano “El gran movimiento” di Kiro Russo, ritenuto dalla giuria “un punto di vista autentico sulla società e sul lavoro che affronta il tema dello sfruttamento con una dimensione universale, combinandosi con elementi culturali autoctoni”. Per la menzione speciale sul tema del lavoro erano stati scelti due film ex aequo: “7 Prisioneiros” di Alexandre Moratto e “À plein temps” di Éric Gravel. Mentre la menzione speciale sull’ambiente era andata a “Costa Brava, Lebanon”, di Mounia Akl.