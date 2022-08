(AGENPARL) – dom 28 agosto 2022 Scuola: Gallone (FI), estendere obbligo sbagliato, si punti su offerta formativa

Ringrazio il coordinatore Tajani per avere, con semplicità e chiarezza, ribadito la posizione di Forza Italia in tema di scuola. Alle famiglie va garantita urgentemente la libertà di scelta educativa. Ciascuno deve essere messo nelle condizioni di poter mandare i propri figli dove si desidera, sia essa una scuola statale o paritaria, senza discriminazioni di reddito. Per questo, seguendo l’esempio virtuoso di Regione Lombardia, Forza Italia promuoverà il Buono Scuola e riaprirà il tavolo sul costo standard per studente interrotto per la contrarietà irremovibile dei 5Stelle. La scuola statale e la scuola paritaria in Italia svolgono un servizio pubblico essenziale e assolutamente complementare. L’una senza l’altra non potrebbero garantire i percorsi di istruzione e formazione degli studenti e per questo vanno tutelate e salvaguardate entrambe con estrema cura e attenzione. E su questo punto desidero anche ringraziare l’on. Aprea per le continua battaglie parlamentari condotte in questi anni a nome di Forza Italia, che hanno portato all’ultima legge approvata dal Parlamento, quella sulle fondazioni ITS. Una legge che rivoluziona il rapporto scuola-lavoro, perché si tratta di corsi post diploma per formare i giovani alle nuove professioni in partenariato con le imprese e l’università. Per Forza Italia, infatti, non è importante l’obbligatorieta’ della scuola, ma potenziarne l’offerta. Questo vuol dire concepire l’istruzione come motore trainante della società e risorsa essenziale su cui concretamente investire. La scuola non ha bisogno di riforme a macchia di leopardo come è avvenuto fino ad ora, ma di una rivoluzione gentile che porti il sistema a tornare ad essere il migliore”.

Lo dichiara la senatrice Alessandra Gallone, vicepresidente del dei senatori FI e responsabile dipartimento formazione del partito.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica