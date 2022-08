(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Panno Casentino, Nisini: grazie a Lega aperto dialogo con Mise

Arezzo, 28 ago –“Mi sono presa carico della situazione e sto dialogando direttamente con il Ministero dello sviluppo economico per garantire l’attività produttiva del comparto e la salvaguardia dei lavoratori.

Bene il tavolo di crisi aperto in regione poiché ognuno, in questa partita, dovrà fare la propria parte. C’è in gioco sia il futuro di una delle nostre eccellenze (non solo locale ma persino internazionale) ma anche quello di tutto l’indotto occupazionale. E’ necessario, per questo, intervenire a più livelli e garantire la massima salvaguardia del distretto produttivo”.

Così in una nota il sottosegretario al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Tiziana Nisini in merito alla situazione riguardante la crisi del distretto produttivo del panno Casentino