Rosato in Puglia per presentazione liste terzo polo. 27 agosto ore 11.00 Foggia

(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 Sabato 27 agosto alle 11.00 presso il Wasabi Cafè di Foggia, il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato sarà presente alla conferenza stampa di presentazione delle liste del terzo polo, assieme ai candidati Rosa Cicolella, Savino Danaro e Chiara D’Errico per la Camera dei Deputati e Lorenzo Frattarolo e Nunzio Angiola per il Senato della Repubblica.

La stampa è invitata a partecipare.

