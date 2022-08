I capi delle compagnie energetiche avvertono che il Regno Unito potrebbe affrontare disordini civili di massa

(AGENPARL) – Roma, 25 agosto 2022 – I dirigenti delle compagnie energetiche del Regno Unito hanno avvertito il governo che il paese dovrà affrontare la prospettiva di disordini civili di massa a causa del fatto che le persone non saranno in grado di permettersi le bollette del riscaldamento e dell’elettricità questo inverno.

Al governo viene chiesto di approvare salvataggi “radicali” in stile COVID per le piccole imprese che rischiano la rovina totale a causa dell’aumento dei costi energetici.

«I capi delle compagnie energetiche hanno avvertito i ministri che temono disordini civili se non si fa nulla per attutire il caro bollette che è in aumento», riporta il Telegraph .

Una figura di spicco dell’industria ha affermato che quando le persone «si renderanno conto di quanto sta andando male», potrebbero portare la loro rabbia nelle strade sotto forma di manifestazioni violente.

I commenti sono di natura simile a quelli fatti dall’attivista Tom Scott, che sta esortando le persone a rifiutarsi di pagare le bollette e afferma che il disordine sociale è all’orizzonte.

«C’è stata una grande rivolta a Londra [nel 1990]», ha detto Scott, riferendosi alle rivolte contro le tasse elettorali.

«Non è qualcosa che mi piacerebbe vedere, ma penso che sia quasi inevitabile che ci saranno disordini civili diffusi, a meno che il governo non intraprenda un’azione molto efficace per aiutare le persone».

Nonostante gli avvertimenti, il primo ministro Boris Johnson continua ad insistere sul fatto che gli inglesi dovrebbero mantenere il loro sostegno all’Ucraina, prolungando la guerra.

«Sappiamo anche che se stiamo pagando nelle nostre bollette energetiche per i mali di Vladimir Putin, il popolo ucraino sta pagando con il sangue», ha detto Johnson.

«Ed è per questo che dobbiamo mantenere la rotta. Perché se Putin vincesse, allora nessun paese ai confini della Russia sarebbe al sicuro e… (questo) sarebbe il via libera per ogni dittatore del mondo che i confini potrebbero essere cambiati con la forza», ha aggiunto.

Anche se molti britannici lottano per pagare i beni di prima necessità, con l’inflazione alimentare in aumento, Johnson ha appena approvato altri 54 milioni di sterline di denaro dei contribuenti da inviare in Ucraina per acquistare nuovi sistemi d’arma.

Le bollette energetiche saliranno a £ 6.522 entro il prossimo aprile, un livello che minaccia di spingere un terzo del paese nella povertà.

«Il consulente Auxilione ha affermato che il limite di prezzo sarà tre volte l’attuale limite di £ 1.971 all’anno», riporta il Daily Mail, con le bollette che si avvicinavano a £ 1.000 all’anno prima dell’inizio della guerra in Ucraina.

Nel frattempo, il Regno Unito continua a perseguire politiche disastrose per l’energia verde che non sono adatte allo scopo, rifiutandosi di consentire il fracking , che risolverebbe la crisi energetica del paese in un batter d’occhio.

Forse molti britannici sceglieranno di riscaldarsi quest’inverno accendendo fuochi nelle strade invece di pagare le bollette del riscaldamento a casa.