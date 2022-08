GAS, FERRARA (M5S): ITALIA COPI MODELLO SPAGNOLO E TAGLI BOLLETTE A CITTADINI

(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 “In campagna elettorale tutti fanno promesse mirabolanti ma, come ha ricordato il Ministro Stefano Patuanelli, sono mesi che il Movimento 5 Stelle chiede uno scostamento di bilancio per contrastare il caro energia e un tetto al prezzo del gas, norma poi stralciata in Consiglio dei Ministri. Adesso che il prezzo ha raggiunto la soglia record di 315 euro al megawattora, i politici si accorgono del problema. Le conclusioni dell’ultimo Consiglio europeo raccomandavano l’introduzione del tetto al prezzo di gas ed elettricità, ma in Europa nulla si è ancora fatto. Il governo dovrebbe battere i pugni a Bruxelles e invece tace. Che cosa si aspetta a seguire l’esempio virtuoso di Spagna e Portogallo che hanno introdotto un tetto di 40 euro a megawattora e abbassato del 40% il costo delle bollette? Inoltre, il prelievo sugli extraprofitti va reso operativo, basta chiacchiere. Diamo risposte subito a cittadini e imprese, altrimenti rischiamo in autunno una catastrofe sociale”, così Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.

