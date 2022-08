Newsletter Tutte le news – 24/08/2022

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

24/08/2022

[Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 22 al 28 agosto](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004)

Autovelox Riprendono i controlli della Polizia Locale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 22 a domenica 28 agosto, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004)

[Tessera elettorale: richiesta e consegna al Protocollo Informatico di Palazzo Barbieri (in periodo elettorale)](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81354)

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, da lunedì 8 agosto fino a giovedì 22 settembre viene attivato un servizio di richiesta e successivo ritiro della tessera … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81354)

[Corsi di autoproduzione e riuso](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890)

Hai voglia di riparare gli oggetti nel pieno spirito del riuso ma non sai come fare? Vuoi imparare ad usare la macchina da cucire gratuitamente ma non sai a chi rivolgerti? Sei interessato/a … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890)

[Verona Film Office](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=27542)

Si raccomanda di presentare la domanda con ampio anticipo e comunque almeno una settimana prima delle riprese in caso di utilizzo del modulo A e almeno 3 settimane prima per il modulo … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=27542)

[Tessera elettorale: richiesta e consegna in Circoscrizione (in periodo elettorale)](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81292)

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, a partire da martedì 30 agosto sarà possibile richiedere e ritirare la tessera elettorale ed il tagliando di aggiornamento … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81292)

[Organizzazione, contatti e orari Sportello Unico Edilizia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28569)

[Consulenze telefoniche dei tecnici dell’edilizia SUAP-SUEP](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=50363)

Il servizio è temporaneamente sospeso (fino alla fine del mese di agosto 2022) per consentire il recupero delle pratiche arretrate di accesso agli atti I tecnici istruttori … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=50363)

[SIT – Piano degli Interventi Vigente Consultazione Mappe Interattive](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=55028)

Con deliberazione n. 91 del 23 dicembre 2011 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/04. Il Sistema Informativo … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=55028)

[Cameron Carpenter & La Revolte des Orgues](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82268)

Sabato 27 agosto va in scena Cameron Carpenter & La Revolte des Orgues, musica d’organo al Teatro Romano . Un’esperienza musicale mai tentata prima, unica nel suo … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82268)

[Lontano dietro le nuvole](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82269)

Sabato 27 agosto si svolge lo spettacolo musicale “Lontano dietro le nuvole” :parole e musica da Beppe Fenoglio al Lazzaretto di Verona. Nel centenario della nascita … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82269)

