(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Luna park a Campo Marzo per la Festa dei Oto, da venerdì 26 agosto a domenica 18 settembre

Inaugurazione venerdì 26 agosto alle 20 con la distribuzione di 50 mila coupon sconto da 1 euro

Verrà inaugurato venerdì 26 agosto alle 20 il luna park a Campo Marzo che, come da tradizione, allieterà le giornate di grandi e bambini in occasione della Festa dei Oto.

Le prime attrazioni sono arrivate lunedì 22 agosto e raggiungeranno il numero complessivo di 56 a cui si aggiungono 5 banchi alimentari. Rispetto al 2021 ci saranno 13 attrazioni in più con 9 novità tra cui la ruota panoramica e le giostre Break dance e Hammer.

“Quest’anno il Luna park sarà ancora più ricco di attrazioni, segno del superamento del periodo difficile che abbiamo attraversato grazie anche al desiderio delle famiglie di riappropriarsi dell’area verde alle porte del centro storico godendo di momenti di divertimento e spensieratezza. Fondamentale è anche la collaborazione con gli attrazionisti che collaborano a rivitalizzare una zona su cui l’amministrazione sta lavorando come obiettivo di mandato – spiega l’assessore alle attività produttive e al turismo – Quest’anno, inoltre, abbiamo ritoccato gli orari di chiusura serale infrasettimanale di un’ora, alle 23 anziché alle 24, per limitare il disturbo arrecato ai residenti della zona”.

Le giostre saranno aperte da venerdì 26 agosto a domenica 18 settembre, dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 23 e il venerdì dalle 15 alle 24. Il sabato e i festivi l’apertura è prevista dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 24.

Nella serata del 7 settembre, durante la veglia al Santuario di Monte Berico, le giostre funzioneranno ma gli impianti sonori dovranno rimanere spenti dalle 20.

Venerdì 26 agosto, dopo l’inaugurazione, verranno distribuiti 50 mila coupon sconto da 1 euro.

L’1 e il 5 settembre tutte le attrazioni saranno gratuite per le persone con disabilità. Verranno proposti eventi e promozioni a sorpresa. Per informazioni consultare il sito festadeioto.com e i relativi social.