USB Scuola: vademecum personale docente e ATA neoimmesso in ruolo

Con l’avvicinarsi del primo settembre e l’avvio dell’anno scolastico, USB Scuola vuole fornire delle indicazioni utili al personale docente e ATA neoimmesso in ruolo o individuato come destinatario di supplenza finalizzata al ruolo.

Per questo motivo pubblichiamo un vademecum da scaricare in formato pdf o consultabile comodamente online al link https://issuu.com/usbscuola/docs/vademecum_neoimmessi

Per maggiori informazioni, supporto e approfondimenti invitiamo a contattarci e a sostenere il lavoro di USB Scuola.

