mar 23 agosto 2022 PFAS. ROMANO (AVS): "DATI IN PIEMONTE ALLARMANTI, AUTORITÀ INTERVENGANO SUBITO"

“I dati dell’inchiesta condotta dai giornalisti Belgi della RTBF sono allarmanti, il ritrovamento di PFAS, anche detti “inquinanti eterni”, in concentrazioni anomale nel sangue di molti concittadini piemontesi non deve passare inosservato”, così dichiara il deputato astigiano Paolo Nicolò Romano della componente Europa Verde-Verdi Europei, candidato alla Camera con Alleanza Verdi-Sinistra al collegio Piemonte 2, in merito a uno studio medico, pubblicato dalla testata belga RTBF, del Policlinico universitario di Liegi, che ha rilevato concentrazioni di PFAS cinque volte superiori ai limiti di sicurezza sui campioni di sangue prelevati a una cinquantina di persone residenti in provincia di Alessandria, vicino al Polo chimico Spinetta Marengo.

“Auspico che il ministero della Salute e il ministero dell’Ambiente e della Transizione ecologica sollecitino il lavoro delle ASL territoriali – conclude Romano – per portare a termine nel più breve tempo possibile le analisi epidemiologiche”.

GIANFRANCO MASCIA