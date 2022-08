Inoltro CS/ Aperte fino al 2 settembre le candidature per diventare ausiliario del traffico e addetto amministrativo di Pesaro Parcheggi

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Aperte fino alle 12 del 2 settembre le candidature per diventare ausiliario del traffico e addetto amministrativo di Pesaro Parcheggi

Pesaro Parcheggi rende noto che sono aperte le candidature per le due seguenti posizioni: un addetto alla verifica e controllo delle aree di sosta (ausiliario al traffico); un addetto amministrativo/contabile (part-time 32 ore).

Gli interessati sono invitati ad inviare la propria candidatura entro le ore 12.00 del giorno venerdì 2 settembre. La domanda potrà essere consegnata: a mano presso la sede di Pesaro Parcheggi S.r.l. in viale della Vittoria 189 a Pesaro; oppure spedita con Raccomandata A/R indirizzata a Pesaro

Parcheggi S.r.l. Viale della Vittoria n. 189, 61121 Pesaro; o inviata via PEC all’indirizzo

Per la partecipazione è obbligatorio prendere visione del bando, dei requisiti di candidatura e della relativa modulistica, disponibili nella sezione “Società trasparente” > “Selezione del personale” del sito della società, al seguente link https://bit.ly/PPselezione.

