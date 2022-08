(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Cordiali saluti

Festa del Vino del Monferrato Unesco: ecco le trentuno Pro Loco partecipanti

Ufficializzati i menu proposti nei due fine settimana del 16, 17 e 18 e del 23, 24 e 25 settembre

Con l’avvicinarsi della sessantunesima Festa del Vino del Monferrato Unesco, che torna nella sua formula tradizionale al Mercato Pavia, si annunciano ufficialmente le trentuno Pro Loco che proporranno le proprie specialità nei due fine settimana del 16, 17, 18 e 23, 24, 25 settembre.

Stand aperti il venerdì dalle ore 18,00 alle ore 24,00 e il sabato e domenica con orario continuato dalle ore 10,00 alle ore 24,00 con possibilità di consumare direttamente in loco, grazie ai 4 mila posti a sedere, o utilizzare il servizio da asporto.

Ad accompagnare le cucine monferrine e vercellesi ci saranno anche gli stand dei produttori vinicoli, mentre per tutto il mese di settembre si susseguiranno in città una serie di appuntamenti e iniziative.

Le Pro Loco e i menu

Pro Loco Altavilla Monferrato – Franchini: Tartare di fassona piemontese + tomino € 7,00, Tagliolini al sugo di nocciole di Lu € 7,00, Panna cotta ai frutti di bosco € 4,00

Comitato Folkloristico Asiglianese di Asigliano Vercellese: Stufato d’asino con polenta € 8,50, Lumache in umido € 8,50, Tipica fagiolata piemontese € 5,00, Biscotti Asianot con zabaione € 4,00

Pro Loco di Balzola – Rimbalzolando Aps: Panissa balzolese € 6,00, Polenta e gorgonzola € 7,00, Carpione misto (bistecca con zucchine) € 7,00

Pro Loco di Borgo San Martino: Agnolotti al sugo d’arrosto € 6,00, Bollito misto con bagnetto verde € 10,00, Zabaione con krumiri € 4,00

Pro Loco Caminsport di Camino: Agnolotti al sugo civet o burro e salvia € 5,00, Panzerotti di magro al burro e salvia € 5,00, Vitello tonnato € 3,50, Torta di nocciole e cioccolato € 3,00

Pro Loco di Casale Monferrato: Gnocchi al Castelmagno con granella di nocciole € 7,00, Brasato al barbera con patate al forno € 10,00, Patate fritte € 3,00, Bunet € 4,00

Pro Loco di Cereseto: Gnocco fritto salato € 5,00, Gnocco fritto dolce € 5,00

Pro Loco di Coniolo: Insalata di fagioli, tonno e cipolle € 3,50, Agnolotti con ragù alle tre carni monferrine € 5,50, Stracotto al vecchio barbera con patate fritte € 8,00, Patate fritte 2,50

Gruppo culturale Rione Praïet di Crescentino: Tomini freschi alla praiettese € 3,50, Fritto misto alla piemontese € 12,00, Patatine fritte € 3,00

Pro Loco di Gabiano: Tagliatelle al sugo di cinghiale € 6,00, Tagliatelle al tartufo € 6,00, Pesche ripiene € 3,50, Salame cinghiale € 3,50

Pro Loco di Giardinetto di Castelletto Monferrato: Stinco di maiale intero (600 gr circa) con patate al forno € 11,00, Stinco di maiale intero (600 gr circa) € 9,00, Patate al forno € 3,50, Torta alle nocciole € 4,00

Pro Loco di Grana: Selezione di carni crude monferrine € 8,00, Agnolotti d’asino con sugo d’asino € 7,00, Agnolotti agli spinaci con sugo burro e salvia € 6,00, Tiramisù € 3,00

Pro Loco di Mirabello Monferrato: Lasagnette della vigilia € 6,00, Salamino ciucco con polenta o patate € 6,50, Patate rustiche fritte € 3,50, Bunet € 3,00

Pro Loco di Morano sul Po: Panissa € 6,00, Crostone con bagnetto e acciughe € 4,00, Crostata di riso € 3,00

Pro Loco Mottese di Motta De’ Conti: Fritto misto piemontese € 12,00, Lingua in salsa verde € 5,00

Pro Loco di Occimiano: Risotto salsiccia e barbera € 5,00, Prosciutto al forno con patatine € 7,00, Torronata € 3,50, Patatine fritte € 2,50

Pro Loco di Ozzano Monferrato – Associazione Polisportiva: Agnolotti con tartufo € 6,00, Grigliata mista con patate € 10,50, Patatine fritte € 3,00, Pesche al vino o Gelato artigianale € 3,00

Pro Loco La Tabarina della Piagera di Gabiano: Tris di antipasti (salamino al barbera, friciulin all’erba di S. Pietro, fagioli in umido alla Tabarina) € 6,00, Reginette al sugo di nocciole o al sugo della Tabarina € 6,00, Spezzatino di capriolo con polenta € 8,00, Dolce della Tabarina: torta di nocciole accompagnata da una crema di zabaione allo spumante € 5,00

Pro Loco di Pontestura: Agnolotti De.Co. di Pontestura al ragù monferrino € 6,00, Battuta di carne cruda con scaglie di grana € 8,00, Torta De.Co. castagnaccio e amaretti € 3,00, Tris di semolini (limone, cioccolato, zabaione) € 3,50

Pro Loco di Casale Popolo: Carpaccio di carne con bagna cauda o grana € 7,00, Tagliere di salumi e formaggi € 7,00, Patatine fritte € 3,00, Cheesecake all’uva € 4,00

Pro Loco di Prarolo: Risotto con porri mantecato con petali di grana € 5,00, Spezzatino d’asino con polenta € 10,00, Cotechino con patate € 7,00

Associazione Polisportiva di Quarti di Pontestura: Gnocchi al ragù € 6,00, Gnocchi ai formaggi € 6,00, Gran gnocco fritto di Quarti con salumi, formaggi e marmellata € 7,00, Gnocco fritto e Nutella € 4,00

Pro Loco Rosignanese di Rosignano Monferrato: Rosiburger (panino con hamburger di manzo piemontese, bacon croccante, formaggio, insalata valeriana, pomodoro, cipolla rossa caramellata) con patate al forno € 12,00, Tagliata di fassona piemontese con patate al forno € 13,00, Carne cruda € 7,00, Panna cotta all’uva fragola € 4,00

Pro Loco Compagnia della Muletta di Sala Monferrato: Piatto di muletta € 5,00, Limone ripieno € 4,00, Semifreddo al torroncino € 4,00

Pro Loco di San Salvatore Monferrato: Tagliolini al sugo di lepre € 7,00, Agnolotti fritti € 5,00, Brasato con patatine fritte € 10,00, Pesche ripiene € 4,00

Pro Loco di Terranova: Grasso con formaggio € 6,00, Trippa € 6,00, Sgroppino € 3,00, Bunet e/o Panna cotta € 2,50

Pro Loco di Terruggia: Friciulin € 4,50, Peperonata € 4,00, Straccetti di pollo € 5,50, Salame di cioccolato € 4,00

Comitato Vecchia Porta Casale di Vercelli: Panissa vercellese € 5,50, Rane fritte € 8,50, Tartufata € 3,50

Pro Loco di Vignale Monferrato: Friciulin De.Co. € 4,00, Acciughe con bagnetto € 5,00, salame di cioccolato € 4,00

Pro Loco di Villanova Monferrato: Bruschetta melanzane, burratina e granella di pistacchio € 4,50, Risotto con salsiccia e zucchine con burrata a cascata € 6,00, Tomino ruspante con marmellata di cipolle e barbera € 5,00, Torta cioccolatino (senza glutine e senza lattosio) € 3,50

Il servizio bar sarà invece gestito dalle Pro Loco di Frassinello Monferrato e di Sala Monferrato.

Per info e aggiornamenti sulla Festa del Vino del Monferrato Unesco e le iniziative in programma nel mese di settembre in città: www.festadelvinodelmonferrato.it.

Casale Monferrato, 23 agosto 2022

Il presente comunicato è redatto in modo impersonale (senza nomi e virgolettati) secondo quanto disposto dall’art.9 c.1 della legge n° 28 del 22 febbraio 2000 in tema di par condicio nei periodi pre-elettorali.

Gabriele De Giovanni