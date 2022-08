(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Elezioni: Siracusano (FI), solidarietà a Cannizzaro, nostra comunità non si farà intimidire

”Sincera solidarietà all’amico e collega Francesco Cannizzaro e ai suoi più stretti collaboratori, vittime di un vile attentato questa sera a Reggio Calabria.

Sono certa che la squadra di Forza Italia non si farà in alcun modo intimidire da gesti criminali e indecenti come quello di oggi.

La nostra comunità andrà avanti con determinazione, senza piegarsi né indietreggiare. I mafiosi, non trovo altro termine per definire gli autori di questa azione, vanno individuati, isolati, e neutralizzati”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

Fabrizio Augimeri