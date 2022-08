(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Elezioni, Santori (Lega) “Da Pd negazionismi, insulti, minacce, parentopoli, e scandali. Questi sono quelli bravi?”

Roma 23 ago. – “Negazionismi, fango, minacce in mezzo a una strada, la parentopoli del frusinate, scandali ambientali che toccherebbero esponenti del PD. Sarebbero questi quelli bravi? Il Pd attacca per coprire le proprie inadeguatezze: non basta cambiare un capo di gabinetto o rinunciare a una candidatura, pretendiamo che venga fatta chiarezza a tutti i livelli, perché quanto emerge quotidianamente nel mondo della sinistra è una indecenza. La Lega avanza ipotesi, programmi, idee per il futuro del Paese, per tutti gli italiani. A sinistra invece si usano argomenti vecchi e già chiariti per attaccare gli avversari politici. La differenza è tutta qui: c’è chi sceglie il fango e gli insulti, e chi invece preferisce la concretezza. Credo che il 25 settembre comprenderanno bene questa differenza”.

Lo dichiara il consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori.