ELEZIONI, FDI: DOMANI A BOLOGNA PRESENTAZIONE CANDIDATI

Domani, mercoledì 24 agosto alle 17, 30, Fratelli d’Italia presenterà a Bologna la propria squadra di candidati per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica per l’Emilia Romagna presso l’Hotel Savoia Regency, in via del Pilastro 2. Sarà presente il Presidente del Gruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida. Lo comunica in una nota Fratelli d’Italia.

ROMA 23 agosto 2022

