ELEZIONI, BIGNAMI (FDI): SINISTRA ATTINGEVA A TASCHE ITALIANI PER AIUTARE BANCHE

“Dice bene Giorgia Meloni rispetto agli aiuti di stato, gestiti spesso in maniera poco trasparente dai Governi di sinistra, ribadendo come con FDI alla guida del Paese le prassi clientelari pagate dalle tasse degli italiani non saranno più ammesse.

Mettere un tetto agli stipendi di manager e dirigenti di aziende in cassa integrazione, pretendere trasparenza dalle banche che hanno usufruito degli aiuti di stato, rendere noti ai cittadini i nomi delle aziende che hanno ottenuto denaro pubblico senza mai restituirlo: la gestione del denaro derivante dalle tasse degli italiani sarà, con FDI al Governo, improntata all’equità e alla trasparenza”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.