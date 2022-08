CS Monte Compatri tra i fiori

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 MONTE COMPATRI TRA I FIORI, IL 17 E IL 18 SETTEMBRE LA QUARTA EDIZIONE DEL MERCATO FLOROVIVAISTICO”

Giunta alla quarta edizione, “Monte Compatri tra i fiori” sta diventando una delle più importanti mostre mercato del settore nella provincia romana. L’appuntamento è per sabato 17 e domenica 18 settembre dalle ore 9 alle 19 in viale Busnago (La Passeggiata) per l’evento organizzato da Tiziano Croce, titolare del vivaio Rosso Tiziano, in collaborazione con il comune di Monte Compatri.

Decine di importanti aziende del settore florovivaistico incontrano gli hobbisti in una fiera mercato che richiama l’atmosfera e le tradizioni delle vecchie fiere, coniugandola però con la modernità e l’abbondanza dell’offerta. Rose antiche, piante grasse, acquatiche, orchidee, pelargoni, aromatiche, tillandsie, peperoncini: sono solo alcune delle varietà che si potranno trovare e acquistare sui banchi dei produttori provenienti da diverse parti d’Italia.

Durante i due giorni di mostra mercato, a partire dalle ore 17, ci sarà spazio anche per spettacoli circensi di intrattenimento per grandi e piccini.

“Dopo l’Estate Monticiana, diamo con piacere appuntamento per questo evento di altissima qualità invitando gli appassionati a immergersi nel meraviglioso e variopinto mondo del florovivaismo – spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo, Serena Gara – Mi auguro anche che i visitatori possano trovare prodotti di proprio gradimento e tra i banchi dei tanti espositori presenti in questi due giorni. Un ringraziamento agli organizzatori che rappresentano una vera e propria eccellenza del nostro territorio e che nonostante questo periodo così difficile sono riusciti con il supporto del comune di Monte Compatri a coinvolgere numerose aziende produttive, in grado di garantire un’offerta diversificata e completa”.