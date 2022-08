(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Sicurezza, Chianese (ES Polizia): bene Molteni su sostegno psicologico divise e assunzioni

“Le carenze negli organici della Forze di polizia ha assunto ormai dimensioni intollerabili: nella sola Polizia di Stato il buco nell’organico del ruolo degli ispettori già oggiraggiunge il 40% e, causa l’invecchiamento del personale, a breve ci sarà papà a la metà degli ispettori previsti”.

Così Vincenzo Chianese, Segretario generale di ES Polizia, che prosegue: “Nonostante gli immani sforzi del Dipartimento della pubblica sicurezza il malessere aumenta e gli strumenti disponibili non sono sufficienti per affrontare con efficacia l’emergenza: da un lato servono correttivi immediati al riordino del 2017 con adeguate assunzioni straordinarie, dall’altro un piano di sostegno psicologico alle divise, da attuarsi anche tramite specifiche convenzioni con gli ordini professionali, perché non è più possibile considerare fisiologico il fenomeno dei suicidi di donne e uomini in divisa”.

“Esprimiamo pertanto viva soddisfazione per le dichiarazioni odierne del Sottosegretario all’interno Nicola Molteni ed auspichiamo che si avviino immediatamente tutte le attività possibili a legislazione vigente e, per la prossima legislatura, una convergenza di tutte le forze politiche su un tema, quello della sicurezza, che non è nè di destra, nè di sinistra e va pertanto affrontato con rigore istituzionale: i Servitori dello Stato sono stanchi di sentirsi da sempre figli prediletti delle opposizioni ed orfani delle maggioranze governative”, conclude Chianese.

Roma, 22 agosto 2022