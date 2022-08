(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Sicilia: Schifani (FI), spaccatura PD-M5S non cambia mio impegno per vincere

La spaccatura tra PD e 5Stelle non cambia per nulla il mio impegno e quello del centrodestra. La Sicilia e i siciliani rimangono la mia stella polare. Guardia alta, e occhi al futuro della nostra Terra

#InSiciliaPerLaSicilia #OpenArs #elezioni2022

Lo scrive su Twitter il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Sicilia Renato Schifani.

