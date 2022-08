(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Piacenza. Rauti (FdI): da Meloni forza di denunciare, da Letta silenzio perché violenza commessa da immigrato. È simbolo ipocrisia Pd

“Mentre Giorgia Meloni ha avuto il coraggio di denunciare con forza lo stupro di Piacenza, Enrico Letta e il Pd cosa fanno? Attaccano Giorgia Meloni in maniera scomposta e strumentale, senza dire una parola su quanto accaduto e senza esprimere solidarietà alla vittima. Forse perché il responsabile è un immigrato irregolare? Infatti chissà come mai quando si tratta di denunciare le violenze commesse sulle donne da immigrati il Pd perde la voce. L’ennesima conferma che Letta e questo Pd non possono permettersi di dare lezioni a nessuno. Un’ipocrisia che è evidente a tutti e che finalmente gli italiani avranno la possibilità di giudicare e punire”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili.

