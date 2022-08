Il prezzo del gas in Europa ha superato i 3.000 dollari per 1.000 metri cubi per la prima volta dall’inizio di marzo

(AGENPARL) – Roma, 22 agosto 2022 – Il prezzo del gas in Europa durante le contrattazioni di lunedì ha superato i 3.000 dollari per 1.000 metri cubi per la prima volta dall’8 marzo, continuando a crescere sullo sfondo delle segnalazioni sulla sospensione delle forniture tramite Nord Stream per tre giorni dal 31 agosto a causa della riparazione dell’unità. Lo dimostrano i dati del London Stock Exchange ICE.

Il costo dei futures di settembre presso l’hub TTF nei Paesi Bassi è salito a $ 3.024 per 1.000 metri cubi, o € 292,4 per MWh (basato sul tasso di cambio EUR/USD attuale, i prezzi ICE sono espressi in EUR per MWh).

L’aumento complessivo del costo del gas dall’inizio delle negoziazioni è di quasi il 20%.

Il costo dei futures di dicembre è salito vicino a $ 3.100.

La scorsa settimana, Gazprom ha annunciato che le forniture di gas tramite Nord Stream sarebbero state completamente sospese dal 31 agosto al 2 settembre a causa della riparazione dell’unica unità di pompaggio del gas rimasta in funzione. Al termine dei lavori e in assenza di malfunzionamenti tecnici dell’unità, il trasporto del gas verrà ripristinato al livello di 33 milioni di metri cubi al giorno.

Dal 27 luglio, il gasdotto Nord Stream è stato utilizzato al 20% della sua capacità massima a causa dell’arresto di diverse turbine a gas. Uno di questi, prodotto in Canada da Siemens Energy, è stato inviato a Montreal per le riparazioni. A causa delle sanzioni di Ottawa contro Mosca, il produttore inizialmente rifiutò di restituire l’attrezzatura riparata alla Germania, ma dopo numerose richieste da parte della Repubblica federale di Germania, decise comunque di restituirla. Il 25 luglio, Gazprom ha annunciato l’arresto forzato di un altro motore a turbina a gas presso la stazione di compressione di Portovaya a causa della fine del tempo tra le revisioni prima della revisione.

Pertanto, solo una turbina rimane in funzione.