Elezioni: Lorenzin (Pd), mensilità in più a lavoratori e tetto costo energia

“Le proposte della destra sul fisco sono irrealizzabili e contraddittorie tra di loro e rappresentano una bomba ad orologeria sul bilancio dello Stato. Servirà un’operazione verità per smascherare l’insostenibilità di misure come la Flat Tax estesa ai redditi alti il cui costo porterebbe necessariamente ad un grave taglio ai servizi pubblici per i cittadini, come la sanità e la scuola”.

Lo ha detto Beatrice Lorenzin, deputata e candidata Pd alle prossime elezioni, intervenendo a L’Aria che tira Estate su La7.

“C’è bisogno di una riforma strutturale del fisco che l’Italia aspetta da anni, e su questo il Pd ha presentato tra gli elementi principali del proprio programma il Taglio del Cuneo Fiscale che contribuirà a rendere meno oneroso il costo del lavoro. Si tratta di una misura che già abbiamo portato in campo quando governavamo e che coerentemente abbiamo riproposto in ogni legge di Bilancio”.

“Abbiamo un mostro davanti a noi chiamato inflazione – ha proseguito l’esponente dem – che vogliamo contrastare dando una mensilità in più ai lavoratori e abbattendo il costo dell’energia per le famiglie e le imprese.Per noi è fondamentale il controllo dei prezzi dell’energia elettrica, con l’introduzione in via transitoria per 12 mesi di un regime di prezzi amministrati per l’energia elettrica attraverso la calmierazione dei costi (100 euro/Mwh) per imprese e utenze domestiche”.

“Rispetto, infine, alla filiera agroalimentare, così fondamentale per l’Italia, dobbiamo essere in grado di fare proposte concrete per la salvaguardia dell’ambiente e affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici, così da metterla in sicurezza nel medio lungo periodo e sostenerla in questi mesi difficili”.

Roma, 22 agosto 2022