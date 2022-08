(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Elezioni 2022, Bassetti: “I partiti hanno paura a parlare di vaccini in campagna elettorale”. Così l’infettivologo Matteo Bassetti ospite per la rubrica ‘Osservatorio Sanità’ de Il Riformista Tv.

“La campagna elettorale non sta aiutando molto la campagna vaccinale. Ci sono partiti che hanno paura di parlare di vaccini perché, evidentemente, dovrebbero prendere una posizione netta. Io spero che chi finirà per governare questo Paese prenda una posizione chiara e coerente sulla vaccinazione. Anche perché, quando si parla male delle vaccinazioni per il Covid, si fa un cattivo interesse anche per tutte le altre vaccinazioni (varicella, morbillo etc). La campagna vaccinale è importante, e bisogna ribadire che quella della quarta dose è stata un fallimento totale. Bisogna che qualcuno dica che i medici vanno ascoltati un po’ di più. Non si parte con la campagna vaccinale sotto l’ombrellone”.