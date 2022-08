Gli Stati Uniti hanno perso indipendentemente da chi vincerà la guerra in Ucraina

(AGENPARL) – Roma, 21 agosto 2022 – Già il veterano di guerra colonnello dell’Esercito, Douglas MacGregor, aveva affermato con sicurezza che la Russia ha vinto la guerra contro l’Ucraina. Solo il presidente Biden ed i leader occidentali, sono convinti del contrario e continuano ad armare Zelensky e i suoi generali che con le nuove armi provocano morte e distruzione nel Donbass.

In un mio editoriale del 6 marzo 2022 dal titolo «Ucraina, God Bless America, Buon lavoro Europa e in bocca al lupo Italia» avevo già scritto che gli Usa avrebbero perso indipendentemente da come sarebbero andati gli esiti della guerra in Ucraina.

Oggi più di ieri indipendentemente da chi vincerà la guerra in Ucraina, gli Stati Uniti continuano ad essere i perdenti strategici.

La Russia costruirà relazioni più strette (già lo sta facendo) con la Cina e con gli altri paesi del continente eurasiatico, inclusi India, Iran, Arabia Saudita e Stati del Golfo.

Ciò la allontanerà irrevocabilmente dalle democrazie europee e da Washington. Proprio come il presidente Richard Nixon e Henry Kissinger a suo tempo avevano giocato la “carta cinese” per isolare l’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda, i presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping giocheranno le loro carte nel tentativo di contenere gli Stati Uniti.

Sapendo di non poter più mantenere l’Europa come principale cliente energetico , Mosca si è logicamente mossa per aumentare le vendite di combustibili fossili con l’Asia, in particolare con la Cina e l’India.

Come è noto, dall’invasione dell’Ucraina, la Russia è diventata il principale fornitore di petrolio della Cina , sostituendo l’Arabia Saudita.

È vero che nel breve e medio termine, la capacità di trasferimento limiterà la quantità di combustibili fossili in più che la Russia può vendere alla Cina

È altrettanto vero che la Russia ha attualmente una sola rotta petrolifera terrestre verso la Cina, l’oleodotto ESPO.

L’unico gasdotto attualmente in funzione è Power of Siberia.

Le vendite di gasdotti sia di petrolio che di gas sono integrate da rotte marittime verso la Cina continentale.

Negli anni a venire, Cina e Russia faranno senza dubbio notevoli investimenti per espandere ulteriormente le quantità di petrolio e gas tra i due paesi, consentendo alla Russia di essere il principale fornitore di combustibili fossili alla Cina.

I cinesi saranno probabilmente in grado di ridurre la loro dipendenza dalle spedizioni di combustibili fossili dal Medio Oriente, che devono passare attraverso punti di strozzatura navali vulnerabili come lo Stretto di Malacca.

Rapporti energetici più stretti tra Cina e Russia contribuiranno ad avvicinarli come alleati strategici senza limiti nel continente eurasiatico.

Avendo un fornitore di energia russo impegnato nella sua area, la Cina otterrà inevitabilmente una maggiore flessibilità strategica per trattare con gli Stati Uniti e i suoi alleati regionali indo-pacifici, il tutto a scapito delle democrazie occidentali.

La Russia ha anche notevolmente aumentato i suoi affari energetici con l’India dall’invasione dell’Ucraina.

Secondo il Center for Research on Energy and Clean Air, «l’India è stata il principale acquirente dei carichi dall’Atlantico che l’Europa non vuole più».

Prima di invadere l’Ucraina, l’India non comprava quasi petrolio dalla Russia. Ora importa oltre 760.000 barili al giorno.

L’aumento delle vendite di combustibili fossili russi all’India sarà dannoso per gli sforzi di Stati Uniti, Australia e Giappone per continuare a portare Delhi in un’orbita più stretta con i paesi democratici nella regione indo-pacifica.

In effetti, l’India, la più grande democrazia del mondo, ha assunto una posizione neutrale sull’invasione russa dell’Ucraina.

Alle Nazioni Unite, l’India si è astenuta dai voti che condannavano l’invasione russa dell’Ucraina.

Ha rifiutato di incolpare la Russia per l’attacco.

Oltre a un nuovo e crescente rapporto di fornitura di energia, la Russia è stata anche il principale fornitore di armi per le forze armate indiane da molto tempo.

È importante sottolineare che Delhi continua ad apprezzare anche il sostegno di lunga data della Russia al Kashmir.

La risposta indiana alla guerra russo-ucraina sottolinea la realtà che l’India probabilmente non si integrerà completamente in un’alleanza del Pacifico occidentale come la Quad.

Se la Cina è abbastanza intelligente da evitare ulteriori lotte al confine con l’India, lo slancio per l’India di essere più coinvolto nel Quad potrebbe diminuire.

Tra le altre cattive notizie per l’Occidente, l’India non è stata la sola ad astenersi dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che censurava la Russia per aver invaso l’Ucraina.

Altri trentaquattro paesi hanno rifiutato di schierarsi dalla parte dell’Occidente.

Due terzi della popolazione mondiale vivono in paesi che si sono astenuti dal denunciare la Russia.

Anche il vicino Messico ha rifiutato di condannare la Russia o di aderire alle sanzioni economiche.

Queste sono realtà strategiche difficili da assorbire per gli Stati Uniti.

Dopo l’invasione russa, le democrazie occidentali si sono rapidamente unite , approvando un’ampia serie di sanzioni contro Mosca, comprese le scadenze per la fine degli acquisti di combustibili fossili dalla Russia.

Le sanzioni energetiche dell’Occidente si sono in una certa misura ritorte contro, causando interruzioni inflazionistiche e di approvvigionamento così gravi che Bruxelles ora sta lottando per far fronte alle conseguenze economiche.

L’UE ha persino annunciato silenziosamente misure per allentare le sanzioni energetiche russe per aiutare a stabilizzare i mercati energetici.

Mentre l’Occidente si lamenta del fatto che la Russia abbia armato le sue esportazioni di petrolio e gas, la realtà è che sono state Bruxelles e Washington a sollevare per prime la spada energetica quando hanno annunciato la loro intenzione di ridurre gli acquisti di combustibili fossili russi subito dopo l’invasione dell’Ucraina.

Un sottoprodotto positivo della guerra russo-ucraina è stato il ringiovanimento della NATO, che si è mobilitata per sostenere l’Ucraina.

L’alleanza diventerà ancora più forte quando Finlandia e Svezia si uniranno.

Sul lato negativo, gli Stati Uniti stanno sopportando più della loro quota proporzionale dell’onere per sostenere l’Ucraina rispetto ad altri partner dell’alleanza ad eccezione degli Stati baltici e della Polonia.

Fino al 20 maggio 2022, gli Stati Uniti hanno fornito o impegnato 54 miliardi di dollari in aiuti militari a Kiev.

Il Regno Unito è lontano ed al secondo posto a quota $ 2,50 miliardi, seguito dalla Polonia con $ 1,62 miliardi e dalla Germania con $ 1,49 miliardi.

Al 20 maggio, gli Stati Uniti avevano impegnato per Kiev più del triplo degli aiuti rispetto a tutti gli altri paesi dell’Unione Europea.

Gli Stati Uniti sono il più grande fornitore di aiuti militari, nonostante l’invasione della Russia rappresenti una minaccia molto più immediata per gli alleati europei che per gli Stati Uniti, che si trovano a 5.700 miglia di distanza dalla guerra, attraverso l’Oceano Atlantico.

L’Ucraina mostra ancora una volta quanto sia pericolosamente dipendente l’Europa occidentale dalla leadership americana e dalle sue forze armate.

Ciò non cambierà fino a quando l’establishment della politica estera statunitense non sarà in grado di scrollarsi di dosso la convinzione, saldamente radicata in sette decenni, che solo gli Stati Uniti possono guidare la NATO, fornendo la spina dorsale militare per l’alleanza.

Gli Stati Uniti devono adattarsi, in particolare perché una realtà ancora più stridente e brutta è il fatto che gli impegni di difesa dell’articolo V della NATO sono limitati da trattato alla regione atlantica.

Se Pearl Harbor, le Hawaii o Guam fossero attaccate da Cina, Corea del Nord o Russia, gli impegni di difesa collettiva della NATO non si applicherebbero. Tuttavia, anche se non vi è alcuna possibilità che il trattato NATO venga mai emendato per aiutare gli Stati Uniti nel Pacifico, Washington non dovrebbe e non può abbandonare la NATO.

Invece, l’establishment della politica estera statunitense deve lavorare di più per consentire agli alleati europei di raccogliere di più, anche se non la parte del leone, del fardello dalla loro parte del continente eurasiatico.

Se gli Stati Uniti continuano a tenere la testa sepolta nei presupposti storici che hanno portato alla creazione della NATO nel 1949, le cose andranno costantemente peggio per le risorse e le capacità militari degli Stati Uniti sovraccaricate. Gli Stati Uniti non sono più l’unica potenza dominante del mondo.

Scriveva George Orwell in Nineteen Eighty-Four «La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza».

Scriveva ancora Orwell «La nuova aristocrazia era formata per la massima parte da burocrati, scienziati, tecnici, sindacalisti, esperti in pubblicità, sociologi, insegnanti, giornalisti e politici di professione».

Forse non c’è alcuna crisi energetica, ma solo una forte crisi di ignoranza.

Questo perché a volte la Politica, i burocrati ed interessi ‘particolari’ stiano portando l’Italia verso un «declino gestito» e questo sta accadendo da decenni, portando profitto per se stessi e non per il Paese.

Perché questo? Non oso minimamente pensare che hanno tratto grandi vantaggi da ciò che è successo e stia succedendo….

Concludo con una frase di Martin Luther King: «Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano».

Ed oggi non è il più momento di tacere ma di cambiare. Bisogna avere coraggio.