2° Comunicato stampa del 27.07.2022

IN AUTO CON 16 KG DI MARIJUANA. ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Nella tarda serata di ieri, in San Nicola La Strada (CE), i carabiniei della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise hanno tratto in arresto un 40enne di Roma. L’uomo, bloccato e perquisito dai militari dell’Arma mentre alla guida di una Opel Astra stava imboccando il tratto autostradale A30 Salerno-Caserta in direzione Roma – svincolo San Nicola la Strada, è stato trovato in possesso di Kg 16,077 ditipo “marijuana”.

Lo stupefacente, rinvenuto all’interno del portabagagli dell’auto, contenuto in 15 buste termosaldate era, con ogni probabilità, destinato a rifornire le piazze di spaccio della capitale e/o litorale romano.

L’arrestato, da ritenere innocente sino a sentenza irrevocabile, è stato tradotto presso il carcere di Poggioreale (NA).