(AGENPARL) – Roma, 16 novembre 2021 – Il segretario del Consiglio di sicurezza armeno Armen Grigoryan ha dichiarato che Yerevan spera che Mosca fornirà assistenza militare se i negoziati con la parte azera non produrranno risultati.

Le autorità armene si appellano a Mosca per proteggere il territorio sovrano della repubblica dall’attacco delle truppe azere. Lo ha dichiarato martedì il segretario del Consiglio di sicurezza dell’Armenia Armen Grigoryan in onda sul canale televisivo pubblico .

“Dal momento che l’attacco è stato compiuto sul territorio sovrano dell’Armenia, secondo l’accordo del 1997, ci appelliamo alla Federazione Russa per proteggere l’integrità territoriale dell’Armenia. Ora è in preparazione un appello scritto”, ha affermato.

Secondo Grigoryan, Yerevan spera che la Federazione Russa fornisca sufficiente assistenza militare all’Armenia se i negoziati con la parte azera non produrranno risultati.

Il 29 agosto 1997 è stato firmato il Trattato di amicizia, cooperazione e assistenza reciproca tra Russia e Armenia. Il suo periodo di validità è di 25 anni, si rinnoverà automaticamente ogni volta per successivi periodi di dieci anni, qualora una delle parti non dichiari di voler risolvere il documento. L’accordo è stato firmato dai primi presidenti dei paesi Boris Eltsin e Levon Ter-Petrosyan.

A novembre, la situazione in Karabakh e nelle zone di confine della regione di Syunik in Armenia è fortemente peggiorata. Le parti riferiscono regolarmente di incidenti armati, inclusi incidenti mortali. Il 13 novembre, Yerevan e Baku si accusarono a vicenda di aver bombardato le postazioni militari. Tensione sorge anche sui tratti della strada interstatale che collega l’Armenia con l’Iran, che sono stati attraversati da Baku in seguito alla dichiarazione del 9 novembre 2020 dei leader di Armenia, Russia e Azerbaigian, e dove è stato istituito un posto di guardie di frontiera russe per garantire la libera circolazione di persone e veicoli.