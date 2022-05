(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 https://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Firenze-gli-affreschi-appena-restaurati-di-Palazzo-Buontalenti-verranno-aperti-al-pubblico-sabato-14-maggio-

Firenze: gli affreschi appena restaurati di Palazzo Buontalenti verranno aperti al pubblico sabato 14 maggio

09 maggio 2022

Una data da non perdere per i cittadini e gli amanti della cultura: sabato 14 maggio l’Agenzia del Demanio aprirà le porte di [Palazzo Buontalenti](https://www.diamovalorealpaese.agenziademanio.it/opencms/it/rigenerazione/restauroriqualificazione/firenze-il-progetto-di-restauro-di-palazzo-buontalenti-/) per presentare al pubblico le opere di recupero dell’immobile e il restauro degli affreschi delle sale Granducali del Casino Mediceo.

L’appuntamento è dalle 10:00 alle 14:00 presso la sede della [School of Transnational Governance](https://www.eui.eu/en/academic-units/school-of-transnational-governance) della European University Institute (EUI) in via Camillo Cavour 65a, Firenze.

AGENZIA DEL DEMANIO

Comunicazione

Via Barberini, 38 – 00187 Roma

[Logo Intranet Demanio](http://www.agenziademanio.it/)

🔊 Listen to this