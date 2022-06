(AGENPARL) – lun 27 giugno 2022 Vertenza BuCastelli – Alival. Fai, Flai, Uila: sciopero riuscito, dai lavoratori un segnale forte

“Sciopero riuscito oggi nei vari siti del gruppo BuCastelli – Alival a fronte della annunciata chiusura degli stabilimenti di Ponte Buggianese, Reggio Calabria e degli esuberi a Santa Rita. Forte il segnale arrivato dai lavoratori e la loro voce non può essere ignorata”, dichiarano Fai, Flai e Uila unitariamente.

“Chiediamo di aprire un confronto fattivo su un Piano industriale complessivo per giungere a soluzioni garanti della continuità produttiva ed occupazionale e scongiurare le paventate chiusure”.

“Aspettiamo a breve una nuova convocazione da parte delle Regioni interessate, ma contemporaneamente – concludono Fai, Flai e Uila –chiediamo nuovamente al Mise di aprire un tavolo di crisi presso lo stesso Ministero, sede naturale per questa vertenza”.

