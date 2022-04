(AGENPARL) – mer 20 aprile 2022 [“Accedi alla pagina” t ](https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room)

20-04-2022

[VERSO UN’UNIONE PER LA DIFESA](https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/verso-un%E2%80%99unione-per-la-difesa-roma-venerdi-22-aprile-2022-ore-9-00)

Venerdì 22 aprile 2022, ore 9:00

Roma, Sala del Tempio di Adriano, piazza di Pietra

L’Ufficio in Italia del Parlamento europeo organizza, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea, un [evento](https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/verso-un’unione-per-la-difesa-roma-venerdi-22-aprile-2022-ore-9-00) sulla difesa comune. Alla luce del dramma della guerra in Ucraina, gli ospiti analizzano la necessità di un’Unione per la Difesa. Previsti gli interventi dei ministri Luigi di Maio e Lorenzo Guerini, del presidente della commissione affari costituzionali Antonio Tajani e del segretario PD Enrico Letta.

L’aggressione russa a uno Stato democratico europeo ha evidenziato come gli attacchi dei regimi autoritari alle democrazie liberali, anche sul piano della cyber sicurezza e della disinformazione, richiedono una risposta adeguata e sempre più coordinata a livello europeo.

La [Bussola strategica](https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/) e il [Fondo europeo per la Difesa](https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-defence-fund_it) sono solo un primo passo. Per dotare l’Unione di una capacità militare, industriale e tecnologica occorre creare un vero mercato e un’industria europea della difesa con un uso efficiente e sinergico delle risorse.

L’evento, moderato da [Francesco Bei](https://www.repubblica.it/commenti/autore/francesco_bei/), vicedirettore di Repubblica, vedrà anche la partecipazione di [Alessandro Profumo](https://www.leonardo.com/it/about/management/chief-executive-officer), AD di Leonardo, [Giuseppe Bono](https://www.fincantieri.com/globalassets/governance/consiglio-di-amministrazione/cv-giuseppe-bono_.pdf), AD di Fincantieri, [Guido Crosetto](https://www.camera.it/leg18/29?shadow_deputato=300356&idLegislatura=18), presidente di AIAD e [Marta Dassù](https://aspeniaonline.it/author/marta-dassu/), direttrice di Aspenia.

[Qui](https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/verso-un%E2%80%99unione-per-la-difesa-roma-venerdi-22-aprile-2022-ore-9-00) il programma completo.

