23/05/2022

Il Papa: ogni guerra smentisce gli impegni Onu, il bene costruisce il mondo

[Il Papa: ogni guerra smentisce gli impegni Onu, il bene costruisce il mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEV3.A.mLvpCvRheh4sfSm5Rg0ujMZ7GFkdrgwGMr-4jk-rvJxw1y8eygd1DZHfB49EvxXe7Rte0QBO4N7_xrxgjMHCAg)

Francesco incontra i volontari della Protezione Civile italiana: “Grazie per l’assistenza e l’accoglienza in Italia dei profughi dall’Ucraina, specialmente donne e bambini fuggiti da questa guerra assurda. Il bene non fa rumore ma costruisce il mondo”. L’appello per la Terra che “grida”: “Quando …

Il Papa incontra il capo del governo della Macedonia del Nord

[Il Papa incontra il capo del governo della Macedonia del Nord](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEVx.A.GaO_ITi-kYPZeJlMzeLFhHmiuB71CRZkN5gD2LmOzMkg-EbaWBRhFVl_-HVCWXAAP6xx8K1tLJYScL_clI53rQ)

Tra le prime udienza della mattinata di oggi Francesco ha ricevuto il presidente del Governo della Repubblica di Macedonia del Nord Dimitar Kovachevski

Francesco riceve il premier della Bulgaria

[Francesco riceve il premier della Bulgaria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEVm.A.TumVzHHwPA2BKamH-ORPHXflF5rmF1oCEMYskwDez-VKWuJQL-LO07idQTzmcGQrOhhhQc89GmNIUdX6J-hFnQ)

Un quarto d’ora di colloquio privato tra il Papa e il primo ministro Kiril Petkov

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Urbańczyk: cambiare i sistemi energetici è un investimento a lungo termine

[Urbańczyk: cambiare i sistemi energetici è un investimento a lungo termine](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEVp.A.f8JTqdMFLysldJ_lgG5-bMbxt4E6hFd1nD5BJFpx97oamzaXVUgM6IE0wNkMFzHJbZFxs31Z80CqKnmXgFH6Uw)

L’intervento del rappresentante permanente della Santa Sede presso l’Osce, durante la sessione di apertura della seconda riunione preparatoria del 30.mo Forum …

Il Dispensario Santa Marta, un secolo di solidarietà

[Il Dispensario Santa Marta, un secolo di solidarietà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEVk.A.z3efl3VSd5DYtmOAmlGh5Xrla2njBv4sQfUTlMPisc1Yp7EZCy5DzT4qAixYN7stgz9c8CECYOvizd58KslcFA)

Su L’Osservatore Romano le Messa del cardinale Krajewski a San Pietro per i cento anni della struttura pediatrica vaticana, che oggi assiste gratuitamente oltre …

Le Madri del Monachesimo egiziano: Sarra, Teodora e Sincletica

[Le Madri del Monachesimo egiziano: Sarra, Teodora e Sincletica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEVi.A.i4rD4n7o9VNnXUCKIqrOmNMOBljOQV7Siw4cA3gvhzeynCUOIcYl9TXTVNNKG8pOBhZNr-56CW-VlB3lrKEB2A)

Alle origini della vita monastica, ci sono tre figure femminili eccezionali che ci hanno lasciato un’eredità spirituale. La loro maternità spirituale non fu …

Interculturalismo e processi migratori

[Interculturalismo e processi migratori](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEV6.A.ksWnfrD0rdFBH55QoiIwYRQl7yiSYgs4nV-epI8hrVw-D9r6OwTL5hXyJGIm2UmimdwIOD3nFqN0DCQxkG2w-w)

Nel Dizionario della Dottrina sociale della Chiesa, Giovanni Giulio Valtolina riflette sull’interculturalismo “costituito dal dialogo tra differenti culture, …

Pace e fraternità nello sport. Il meeting We Run Together di Athletica Vaticana

[Pace e fraternità nello sport. Il meeting We Run Together di Athletica Vaticana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEVz.A.QW5Sk2wFpL1rG7_yKiBoAMdLOeF7XyFHlycfsZaA4bDFMN6rAEWSRNuqGyqIse04JBEjB4B2jHhKP5m3uVKaIQ)

Torna il 24 maggio, presso il Centro Sportivo della Guardia di Finanza a Castelporziano, vicino Roma, l’evento a staffette non competitivo co-organizzato da …

A Roma torna la Festa dei Popoli sul tema "Uniti nella stessa fede"

[A Roma torna la Festa dei Popoli sul tema “Uniti nella stessa fede”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEVh.A.11gehpRQJsHoPPpK4U4EuCvj6PmhViA8QDxyaMgjSq7RazWHu-eMIhBQmRQYtZa7ADJHSi0MQQNgVW8VFz2YxA)

Sabato 28 e domenica 29 maggio in tutto il territorio cittadino celebrazioni con le comunità etniche e momenti di incontro e convivialità nelle parrocchie per …

Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEVn.A.lA1kgcvHwtFIoOr3JFSpA0XdL10FxoFRbD0_hrAaSSbPrgT7YR58O2Egr2nZyoDyqLg1J7_he_DtOfhmCvNQCg)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

Verso l'Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

Le immagini dall'Ucraina: guerra, fuga, speranza

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEVy.A.ZJ_5WQPcfslOLyCtZWCpAdbs5JfF7JrAc_VheQO7wxH-lkhVmgNNf0LXt_VPHjuGJ6Ymd84A6TRoTsf6UWhhRw)

Ricordiamo le parole pronunciate dal Papa il 6 marzo: “Si assicurino davvero i corridoi umanitari, e sia garantito e facilitato l’accesso degli aiuti alle zone …

PRIMO PIANO

La Russia all'attacco del Donbass, ma chiede il dialogo

[La Russia all’attacco del Donbass, ma chiede il dialogo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEVs.A.XbVWSvqWpQaVE1l21cJS9L2sW1GIbwc1TnyTTUrj50kuIP2_FbwVjUYbyJomj5DZJlAddUQHQe4eN6reNZ4w_A)

Segnali contrastanti sulla crisi in Ucraina nelle ultime 24 ore. La Russia rilancia la possibilità di riavviare i negoziati con Kiev, ma sarebbe pronta ad una …

Unhcr, nel mondo più di 100 milioni di sfollati. Grandi: stop ad ogni persecuzione

[Unhcr, nel mondo più di 100 milioni di sfollati. Grandi: stop ad ogni persecuzione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEVr.A.p92QKMuUbubEFFzmQQgwLWuzRKyVILbYmEzjOuHewY30bBGYQPxPq0r8EvuTf40dY3c6aR-F_ejxaHWmxHAwpA)

La guerra in Ucraina ha aumentato, in pochi mesi, il numero, già alto, di sfollati nel mondo. Filippo Grandi, Alto Commisario delle Nazioni Unite per i …

Palermo ricorda i 'martiri della mafia' del '92 con Mattarella e più di mille studenti

[Palermo ricorda i “martiri della mafia” del ’92 con Mattarella e più di mille studenti ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEVt.A.vg5AA3gyed0zofXiC0GGT8pPvy_6A_ByilSrB9zm6J-s0o1BVSTXroFmdRdmIYKT3QmRVzrRPJtBN1FRtI02-g)

Giornata della memoria e dell’impegno nel capoluogo siciliano, a trent’anni dalla strage di Capaci che costò la vita al giudice Falcone, alla moglie e a tre …

Strage di Capaci. Il figlio del capo-scorta Montinaro: 30 anni con papà al fianco

[Strage di Capaci. Il figlio del capo-scorta Montinaro: 30 anni con papà al fianco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEVl.A.LvaPGVa2tsSmBRVTeiPxNFOpjFxDUqHDpeFI2Wadwy5hjyGRSN2pMPkSvstf-RB0eSVdv8M04ugJ7Bkz5-TlLg)

L’Italia oggi ricorda il trentesimo anniversario dell’omicidio del giudice anti-mafia Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli uomini della …

Davos, al via il World Economic Forum: al centro il sostegno all'Ucraina

[Davos, al via il World Economic Forum: al centro il sostegno all’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEVu.A.99Z7WL3fVv8QFLojssUluXOI-O3sZYW-sFWgkV4ajMPb5saaClZlJiQ_QDwlWo99ZFaiFtmjUk4ziDjqKywLpw)

Oltre 2500 leader di politica, economia e finanza si riuniscono fino al 26 maggio nel piccolo centro della Svizzera per discutere del mondo di oggi e del …

Davos: combattere le disuguaglianze con l'aiuto di Laudato si'

[Davos: combattere le disuguaglianze con l’aiuto di Laudato si‘](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEVg.A.qXLQ03jEzPE2asIt8OCNVgapiQEpXYGgsC9IiEKQ-2EfRzMNpx-FakEGIm3xUKbw1nTswaU_QWSlJ1pYUdhVGQ)

Dopo due anni, domenica ha riaperto le porte il Forum economico mondiale. Si tratta della cinquantesima edizione di questo appuntamento. Anche la Chiesa …

Introvigne: quando si indebolisce la fede cristiana torna lo gnosticismo

[Introvigne: quando si indebolisce la fede cristiana torna lo gnosticismo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVL.Rct.BEV1.A.4qLzF7hAe1Dg4hfWYlKI52k_qD26gOnRJjjQDDh9PQf4pCkgoy7XJYUM2UzL5gjD6MpVuMxCuXubjCyTNe0osw)

Si indaga a tutto tondo sulla morte della coppia presumibilmente suicida nel forlinese. Su di loro l’ombra delle sette. Il sociologo cita l’intuizione di …

