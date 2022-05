(AGENPARL) – dom 15 maggio 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETj.Rct.BD8B.A.734x0lBNeedo5Vu7Cz_KbhJMg4ptNpd7U708y2Rv4rnSM9NgsIo11s5s7Ngh6qnUZpuK_2SR0MqKLu6wuM_-Jw)

Le notizie del giorno

15/05/2022

[Francesco: santità non è eroismo personale ma amare e servire gli altri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETj.Rct.BD8E.A.GtcHbF3uf2Gr3JEUaKvUnjzaq7vEd9d8RbrvXZA54aAzi8F82Yle270bUJ5uTAzEXeOqM6Bmubt9YwSvjTT6Dw)

Clima di grande festa, stamattina, in una Piazza San Pietro affollatissima per la proclamazione di dieci nuovi santi. Francesco: le loro vite sono state un riflesso di Dio nella storia, vocazioni abbracciate con entusiasmo e spese donandosi a chiunque con generosità

[Il Papa: nel mondo tante guerre e tensioni, i nuovi Santi ispirino vie di dialogo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETj.Rct.BD73.A.hFu8FgF-PMbgqkihyZQDaRDH7MKk2MLY1N9LXETYT-i5VQH9COgOKnk1kIuo2BPsm9rkmZTWBqFFweyAwVt9Rg)

Al termine della Messa per la canonizzazione di dieci beati in Piazza San Pietro, Francesco lancia un nuovo appello a coloro che ricoprono “incarichi di grande …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Una teologia morale in dialogo con l’esperienza concreta dei credenti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETj.Rct.BD8G.A.H2ZL1SPjVTNncRn7ohH3M1_ByylCyW01ws_VE6F1ccFkxuCBOcgtBJg8f0iKssZheEB4ZrQoERNGxfd70f2d6w)

A pochi giorni dell’udienza del Papa ai partecipanti al convegno sull’Amoris Laetitia organizzato dalla Gregoriana, don Maurizio Chiodi, ordinario di Bioetica, …

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETj.Rct.BD79.A.G9CWIxWOW4HWmP8_OWAm-0APSUFoX9Zkg8PHJic9Uwl9JQlNoZmm1xvploDDP0Ir1Y9q9EWfrQvfP2kqgNXHIQ)

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETj.Rct.BD7_.A.VJNumf5jBCDpvYiTl8xiXH9mWlLVeUO6rJ_OlnBa1abYIJp5ZyzBCbTXZu7KU7un3sCQphz9V0tRv1ARVLZ3vw)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: confidare nella Provvidenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETj.Rct.BD8C.A.VBD6dUR4mQJkb4GsNlpHoFfSlHhA3Irebr2fuyyXBqAONs48k3TGiIkqr4Zzx1QYj4KUrTlKDT7_ITH3_AtLYA)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETj.Rct.BD8D.A.Qfi04jDraDNoqMOf9BIjq8csZ8KQolB7FjUOtOGcqI6hVQBmCsdbKLijV0WCexWxnvW_IqGgHX0UTL4fghWpFQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[La Somalia sceglie il suo presidente tra 40 candidati](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETj.Rct.BD77.A.keR-oFFUA1e9UVGS99cqmVtmjr6SQ74vlZcigcNI8Lmofi_GC7_pxfC3ZkdTs-7i-OqrwajUraQeAaNmOjwtFQ)

Dopo tanti rinvii, il parlamento della Somalia elegge il presidente del Paese. Oggi l’inizio degli scrutini. Enrico Casale indica le tre sfide principali da …

