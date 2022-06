(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Vaiolo scimmie. Lorenzin (Pd), mantenere alto il livello di allerta ai virus

Necessario elaborare progetto di sanità globale

“La globalizzazione e i cambiamenti climatici implicano, inevitabilmente, che il livello di allerta ai virus, non più isolati nelle zone autoctone, debba mantenersi alto.

Pertanto diventa sempre più necessaria l’elaborazione di un progetto di sanità globale che crei una collaborazione tra i diversi Stati ed avvii un costante e stringente tracciamento e monitoraggio.

L’esperienza vissuta, o meglio che stiamo ancora vivendo, non lascia più spazio ad alibi alcuna e ci impone un’attenta preparazione”.

Lo afferma Beatrice Lorenzin, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

Roma, 19 maggio 2022

