CATANZARO Arriveranno domani e saranno distribuite nei centri abilitati della regione altre 46 mila dosi di vaccino Moderna. Lo comunica Poste Italiane. I furgoni di Sda, corriere dell’azienda, saranno infatti impegnati a distribuire il quantitativo alle strutture sanitarie territoriali che, a loro volta, riforniranno i centri abilitati alla vaccinazione presenti sul territorio delle cinque province calabresi. Il quantitativo, che verrà distribuito con i mezzi speciali di Poste Italiane attrezzati di celle frigorifero, verrà così ripartito: 16.800 dosi arriveranno a Castrovillari, 8.900 saranno destinate a Lamezia Terme, 4.000 dosi ciascuno per Vibo Valentia e Crotone e 12.900 saranno consegnate a Melito Porto Salvo. «Dopo le consegne dei giorni scorsi – è detto in una nota di Poste Italiane – quello di domani è un altro grosso quantitativo di vaccini Moderna, destinato a tutta la Calabria. La fornitura alle strutture ospedaliere avverrà anche in questa occasione in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Esercito Italiano». (News&Com)

