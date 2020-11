USA, SI PREPARANO I GLOBALISTI, SARA’ TUTTO PIU’ FACILE

(AGENPARL) – Roma, 08 novembre 2020 – L’ampio divario tra le visioni dei due candidati alla Presidenza degli USA nell’ordine internazionale si traduce in differenze politiche concrete che possono potenzialmente pesare sugli interessi nazionali di altri governi.

Ora che Joe Biden ha rivendicato la vittoria su Donald Trump, le implicazioni per la politica estera americana difficilmente possono essere enfatizzate.

Una varietà di paesi, dalla Russia alla Germania, dall’Iran alla Cina, ha seguito da vicino le elezioni. In particolare, le accuse di influenza russa che hanno permeato le elezioni del 2016 non sono state riprodotte nel 2020.

Ci sono state celebrazioni di strada a Londra, Berlino e in una varietà di altre città, mentre il leader della Brexit Nigel Farage ha esortato Trump a continuare a combattere.

Il primo ministro britannico Boris Johnson si è congratulato con Trump così come il primo ministro indiano Narendra Modi.

Il People’s Daily in Cina ha ridicolizzato l’affermazione di Trump di aver vinto con un “Ha Ha”.

L’intenso scrutinio internazionale ha un carattere pratico: l’ampio divario tra le visioni dei due candidati del posto dell’America nell’ordine internazionale si traduce in differenze politiche concrete che possono potenzialmente pesare sugli interessi nazionali di altri governi. Di seguito una guida su come vengono valutate le elezioni del 2020 in tutto il mondo.

UE

“Le cose diventeranno molto più facili, perché Joe Biden comprende l’Europa meglio di Donald Trump”, ha dichiarato Juncker.

“Con Biden come presidente, l’UE potrebbe aspettarsi e accogliere con favore un rapporto USA-UE molto più prevedibile e costruttivo su commercio, NATO, Iran, Medio Oriente e soprattutto sui cambiamenti climatici, se gli Stati Uniti rientrassero nell’accordo sul clima di Parigi, “Ha convenuto Mujtaba Rahman, direttore dell’ufficio europeo della società di analisi dei rischi Eurasia Group.

Sotto Trump, Washington ha felicemente piegato i muscoli del commercio schiaffeggiando tariffe più alte su acciaio e alluminio per proteggere i produttori americani. È stata raggiunta una tregua sulla promessa di un mini accordo commerciale, ma deve ancora essere realizzata.

Sulla NATO, Trump non ha nascosto il fatto che l’organizzazione non stava facendo il suo peso finanziariamente e ha lasciato gli Stati Uniti a “pagare e sanguinare” per la difesa dell’Europa.

È probabile che Biden indietreggi immediatamente e consenta a Europa e Canada di riprendere i loro sforzi di finanziamento tutt’altro che stellari.

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2018

Germania

In precedenza una delle più grandi partnership transatlantiche americane, le relazioni USA-Germania si sono allentate sotto l’insistenza del presidente Donald Trump sul fatto che la Germania non sta pagando la sua giusta quota dell’onere della difesa collettiva della NATO, così come i persistenti tentativi di Washington di fermare l’accordo sul gasdotto Nord Stream 2 tra Germania e Russia.

“Vogliamo un nuovo accordo in questa partnership. Siamo pronti a investire nella nostra relazione “, ha affermato Il ministro degli esteri tedesco Haiko Maas. “Indipendentemente dai risultati delle elezioni, ci sono molte questioni strategiche che possiamo risolvere solo insieme all’America”, ha aggiunto. Ma, implicita Maas, il pensiero della politica estera di Berlino è più strettamente allineato con l’avversario democratico di Trump: “Joe Biden si trova in una tradizione che vede la cooperazione multilaterale come la forza dell’America”.

Il giudizio di Maas trova eco nella più ampia architettura dell’Unione Europea; come Janis Emmanouilidis, direttore del think tank di Bruxelles l’European Policy Centre, “Nessuno è ingenuo, pensando che torneremo a una qualche forma di status quo ante. Non sarai in grado di riportare il tempo ai bei vecchi tempi. Quindi ci saranno ancora problemi nelle relazioni transatlantiche. Ma rispetto a una presidenza Biden, ci sono speranze che la situazione possa migliorare in modo sostanziale “. Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha chiamato sabato per congratularsi con Biden e il ministro delle finanze Olaf Scholz ha dichiarato su Twitter: “Ora c’è una possibilità per un nuovo ed entusiasmante capitolo nelle relazioni transatlantiche. Gli Stati Uniti rimangono il partner più importante e più stretto dell’Europa “.

Russia

La Russia ha costantemente sottolineato la sua disponibilità a lavorare con entrambi i candidati: alla fine del mese scorso, l’addetto stampa del Cremlino Dmitri Peskov ha respinto i suggerimenti secondo cui Mosca preferisce l’incumbent: “sarebbe sbagliato dire che Trump è più attraente per noi”. Ma la sfera dei commenti politici russi si è dimostrata più polarizzata. Alcuni citano la disponibilità di Biden ad estendere il nuovo trattato START senza condizioni aggiuntive.

Ma c’è anche la convinzione generale che la politica russa di Washington sia così profondamente radicata nelle istituzioni statunitensi che non molto probabilmente cambierà nelle relazioni USA-Russia. Come ha detto Peskov, “c’è un chiodo fisso sull’altare della politica interna degli Stati Uniti per l’odio verso la Russia e un approccio russofobo alle relazioni bilaterali con Mosca”. Altri commentatori sono interessati al processo tanto quanto al risultato, attirando l’attenzione ai disordini di massa in corso e alle accuse di cattiva condotta elettorale al fine di sostenere che Washington ha perso la sua autorità morale per dare lezioni ad altri sulla corretta procedura democratica e sull’ordinata transizione del potere.

Cina

Il presidente Trump ha perseguito una politica di ritiro contro la Cina, lanciando una guerra commerciale ad ampio raggio con Pechino e rompendo la vecchia tradizione decennale di parlare con il presidente di Taiwan poco dopo la sua inaugurazione nel gennaio 2016.

Non sorprende che ci sia poco amore perduto tra Pechino e la Casa Bianca di Trump, ma né il governo cinese né i media statali cinesi sono arrivati al punto di sostenere esplicitamente Joe Biden. In una conferenza stampa giovedì, il vice ministro degli Esteri cinese Le Yucheng ha offertoil seguente punto di vista: “[speriamo] che la nuova amministrazione statunitense lavorerà con la Repubblica popolare cinese per costruire il nostro rapporto senza conflitti, senza confronto, basato sul rispetto reciproco e sulla cooperazione reciprocamente vantaggiosa”.

Senza menzionare Trump o Biden per nome, il quotidiano cinese ChinaDaily ha osservato mercoledì che le elezioni sono un’opportunità per gli “intransigenti a Washington” di riesaminare ciò che la divulgazione dipinge come la politica di confronto autolesionista di Washington. Ma il sotto testo dell’articolo accenna a una chiara preferenza di parte: non c’è motivo per cui Cina e Stati Uniti non possano perseguire un rapporto reciprocamente vantaggioso, scrive ChinaDaily, se non fosse per la “politica ‘America first’” di “ultra-conservatori”.

Iran

A Teheran l’aria politica è densa di sentimenti anti-USA. Il leader supremo, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha colto le elezioni come un’opportunità per attaccare Donald Trump: “il presidente in carica, che dovrebbe tenere le elezioni, dice che queste sono le elezioni statunitensi più truccate della storia. Chi lo dice? Il presidente in carica che organizza personalmente le elezioni. Il suo avversario dice che Trump intende barare ampiamente. Questa è la democrazia americana “. Ha aggiunto Khamenei che le elezioni “non sono affari nostri, il che significa che non influenzerà affatto la nostra politica. La nostra politica è chiara e ben calcolata e le persone che vanno e vengono non avranno alcun impatto su di essa “.

Nonostante l’apparente mancanza di interesse di Khamenei per il risultato, resta un obiettivo dichiarato della politica estera iraniana salvare il Piano d’azione globale congiunto (JCPOA) negoziato tra Teheran e l’amministrazione Obama nel 2015.

Trump si è ritirato dall’accordo sul nucleare iraniano nel 2018 come parte della strategia di massima pressione della sua amministrazione contro l’Iran, Biden si impegna a restituire l’America al PACG, se eletto.

La penisola coreana

I canali ufficiali della Corea del Nord si sono astenuti dal commentare le elezioni americane.

Il media statale della Corea del Nord Tongil Sinbo, tuttavia, ha pubblicato un articolo il giorno delle elezioni sottolineando “l’amicizia imbattibile” della Corea del Nord con la Cina. Gli esperti credono ampiamente che Pyongyang stia pianificando una serie di provocazioni nucleari all’indomani delle elezioni come fonte di leva – e mezzo di pressione – contro chiunque vinca la Casa Bianca. Nel frattempo, la Corea del Sud sta preparando piani differenti per andare avanti con i colloqui di pace nella penisola coreana sotto un’amministrazione Biden o Trump.

“Se Biden vince, i colloqui tra Stati Uniti e Corea del Nord saranno difficili per un po ‘di tempo”, ha detto Kim Hyun-wook, professore presso l’Accademia diplomatica nazionale della Corea, in un’intervista con il Korea Herald. “(Se Trump vincesse) potrebbe esserci un altro vertice. Gli Stati Uniti non faranno un “cattivo affare”, ma (Trump) sembra essere molto interessato a fare accordi di pace, come in Medio Oriente, quindi potrebbe esserci un piccolo accordo “, ha aggiunto Kim.