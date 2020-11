USA, È CURIOSO COME BIDEN ABBIA SOTTOPERFORMATO HILLARY CLINTON IN OGNI CITTà … TRANNE QUESTE QUATTRO

Pollster: È curioso come Biden abbia sottoperformato Hillary Clinton in ogni città … tranne queste quattro

(AGENPARL) – Roma, 14 novembre 2020 – Fino a quando tutti i voti non saranno contati e tutte le accuse di frode degli elettori non saranno indagate, penso che sia troppo presto per dichiarare un vincitore nella gara del 2020. Continui a combattere. Per ora, le sfide legali stanno incontrando ostacoli nei tribunali. Tuttavia, il presidente Trump dovrebbe continuare a combattere fino alla fine. Abbiamo persone morte che votano. Abbiamo accuse di schede elettorali retrodatate illegalmente. Tutto dovrebbe essere esaminato adesso.

Queste elezioni sono state rubate? Ebbene, milioni di persone la pensano così. I numeri di affluenza sono dispari in alcuni stati, come il Wisconsin, che raggiunge l’89%. Ora, quella cifra è impossibile? No. Kimberley Strassel del Wall Street Journal ha fatto i conti, ma è altamente improbabile visti i tassi di affluenza nelle aree circostanti. Richiederebbe 900.000 persone che si presentino per le registrazioni in giornata. L’ex presidente della Camera Newt Gingrich è stato schietto domenica scorsa, quando ha detto: “Penso che avrebbe dovuto fare molto per convincere i repubblicani che questo è tutt’altro che una presa di potere di sinistra, finanziata da persone come George Soros, profondamente coinvolto a livello locale, e, francamente , Penso che sia un’elezione corrotta e rubata. ” Stava commentando l’appello di Biden all’unità. Tuttavia, ha anche dato una mancia a qualcuno di cui abbiamo scritto qui: Patrick Basham del Democracy Institute.

http://www.realclearpolitics.com/video/2020/11/08/gingrich_this_is_a_corrupt_stolen_election_democrats_stole_what_they_had_to_steal.html?jwsource=cl

“Crediamo che queste persone siano ladri, crediamo che le macchine delle grandi città siano corrotte”, ha detto l’ex presidente della Camera. “È interessante notare che Patrick Basham, che è il sondaggista più accurato, è britannico, ha scritto su un giornale britannico … che questa era chiaramente un’elezione rubata, che è impossibile immaginare che Biden abbia superato Obama in alcuni di questi stati”.

In effetti, Basham ha citato le osservazioni di Joseph Stalin sulle elezioni, in cui il dittatore sovietico ha menzionato qualcosa su come non è importante chi vota ma come vengono contati, il che sembra suonare “stranamente vero” con questa razza. Basham ne ha di più nel suo articolo sul Sunday Express, dove ha evidenziato per la prima volta come i suoi dati fossero di nuovo sui soldi per quanto riguarda l’affluenza democratica, il timido voto di Trump e come l’approccio di legge e ordine del presidente abbia impedito un’emorragia catastrofica tra le elettori delle donne suburbane. Le donne bianche suburbane ei maschi neri urbani sono stati i timidi elettori di Trump di quest’anno. Il presidente ha attirato 10 milioni di nuovi sostenitori nel 2020. Ha anche preso di mira i sondaggisti del 2020 nel suo insieme anche in questo ciclo.

“Se conti la frode elettorale, la maggior parte dei sondaggisti ha chiaramente fallito. Se non si includono le schede fraudolente, la maggior parte dei sondaggisti ha fallito in modo spettacolare “, ha scritto Basham. Eppure, è qui che le cose si fanno sospette nella gara del 2020 di cui parla alla fine della sua colonna . Cita Richard Baris di Big Data Poll che ha notato qualcosa di divertente sui numeri di Biden nelle città, come è rimasto indietro rispetto ai numeri di Clinton, ma è sparito sulla luna in queste quattro città. Basta dare un’occhiata agli stati in cui si trovano anche queste città:

Che curiosità che, come osserva Baris, “Trump abbia vinto la più grande quota di voti non bianchi per un candidato presidenziale repubblicano in 60 anni. Biden ha sottoperformato Hillary Clinton in tutte le principali aree metropolitane del paese, ad eccezione di Milwaukee, Detroit, Atlanta e Philadelphia “.

Robert Barnes, il principale analista elettorale, osserva in queste “grandi città negli stati oscillanti gestiti da Democratici … il voto ha persino superato il numero di elettori registrati”.

Le vittorie di Trump in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin furono nel segno finché, nel cuore della notte, il conteggio non fu arbitrariamente interrotto. Miracolosamente, diverse centinaia di migliaia di voti – tutti per Biden – furono misteriosamente “trovati”; I veri obiettivi di Trump sono successivamente svaniti.

L’esito prolungato e finale determinerà la rilevanza contemporanea dell’osservazione di Stalin. Non importa chi vince, la maggior parte dei sondaggisti ha già perso credibilità e influenza.

Trump è ancora molto nel territorio di ‘Ave Maria’ per quanto riguarda il ritiro di questo, ma non si tratta più di queste elezioni. Riguarda il prossimo. Se i democratici riescono a farla franca con questi imbrogli quest’anno, pensi che si fermeranno?

Penso che tutti voi sappiate la risposta a questa domanda. Conoscete tutti il ​​tipo di feccia di sinistra con cui abbiamo a che fare qui.

Fonte: https://townhall.com/tipsheet/mattvespa/2020/11/14/democracy-institute-pollster-yes-i-think-this-election-was-stolen-n2579970