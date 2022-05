(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 UNITÀ CINOFILE DI TUTTA ITALIA A FERRARA, “LAVORIAMO A CONVENTION EUROPEA”

IL BILANCIO D’ATTIVITÀ DEL CORPO TERRE ESTENSI: 2,5 CHILI DI DROGA RECUPERATI NEL 2021 E QUASI 700 GRAMMI NEL 2022. SI ATTENTE ARRIVO IN SQUADRA DEL TERZO CANE. DOMANI ESIBIZIONI AL PARCO MARCO COLETTA

Ferrara, 21 mag – Una convention europea, a Ferrara, dei reparti cinofili internazionali delle polizie locali. È l’obiettivo lanciato oggi, in avvio della prima edizione di K9 in Fe (K9 deriva dalla parola inglese e francese “Canine”), nel corso della reunion nazionale delle polizia locali organizzata a Ferrara, all’hotel residence Diamantina (via Finati 48). 61 le polizie locali rappresentate, con oltre 40 cani, per una due giorni di lavori dal taglio tecnico, dedicata ad addestramento, gestione dello stress nei cani operativi, alimentazione, defaticamento, massaggi, con lezioni di docenti, specialisti in scienze dell’allevamento, benessere animale, medici veterinari, addestratori. Per l’occasione agenti, conduttori, cani, sono arrivati da Milano, Acerra, Torino, Pisa, Arezzo, Dalmine (dove il cane Jessie ha una propria pagina Instagram dedicata ‘K9_lupa_jessie), Venezia, Alessandria, Loano, Finale Ligure (Savona), Pistoia, Prato, Piacenza, Vignola (Modena), Monza, Como, Sassuolo, Rimini, Padova, Vicenza, Bologna; Caorle, San Michele al Tagliamento, Portogruaro (Venezia), Genova, Peschiera Borromeo (Milano), Gardone Val Trompia (Brescia), Asti, Treviso, Rosignano Marittimo (Livorno).

A Ferrara, intanto, si attende l’arrivo del terzo cane dell’unità cinofila, come annunciato dal vicesindaco e assessore alla sicurezza Nicola Lodi, che ha introdotto i lavori e ringraziato i partecipanti. Attualmente il cucciolo è in fase di addestramento. Si affiancherà a Aaron e Chloe, i due ‘poliziotti a quattro zampe’ condotti da Barbara Boaretto e Alessandro Catozzi. “Le unità cinofile – ha spiegato il comandante del corpo di Ferrara Claudio Rimondi – vivono situazioni particolari e affrontano tematiche specifiche. Il confronto interno, tra unità, è fondamentale e necessita di momenti di condivisione ampia. Da qui l’iniziativa di organizzare, proprio a Ferrara, un appuntamento specifico. Idea che vogliamo estendere ulteriormente, allargandola a tutta Europa”.

Il bilancio di attività della specifica unità della polizia locale Terre Estensi, nel 2021, parla di oltre 2 chili e mezzo (2532,22 grammi) di sostanze stupefacenti rinvenute, a cui hanno fatto seguito 69 comunicazioni alla procura, 14 alla prefettura e 83 sequestri. Quest’anno (dato aggiornato al 17 maggio), il totale dello stupefacente rinvenuto grazie all’olfatto di Aaron e Chloe è di 656.44 grammi.

Domani l’appuntamento con ‘K9 in Fe’ si sposta al parco Marco Coletta, dalle 9, per una grande esibizione di cani, che daranno prova delle loro abilità davanti al pubblico, con la regìa di Daniele Mazzini, responsabile della scuola di addestramento Unità Cinofile della Polizia Locale di Milano e di Gerardo Testa Responsabile CSEN (Centro sportivo educativo nazionale), sezione cinofila.

