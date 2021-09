VIBO VALENTIA I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti questo pomeriggio a Cessanti in località Piana della Croce per un incendio che ha interessato un uliveto.

Una volta giunti sul posto, i vigili hanno subito avvistato a pochi metri dal fronte di fuoco un anziano, R. S., di 93 anni del luogo, riverso a terra, cosciente, ma privo di forze. Subito soccorso, il 93enne è stato poi portato in posizione sicura in attesa dei sanitari del 118. Contestualmente è stato anche spento l’incendio. (News&Com)

🔊 Listen to this