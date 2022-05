(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 Ue: Mazzetti (FI), stop patto stabilità premio a lavoro FI, noi raccordo tra Roma e Bruxelles nell’interesse cittadini

Roma, 23 maggio. “L’Europa sta dimostrando di saper cambiare e di essere più vicina ai cittadini europei: la sospensione del patto di stabilità ne è un’altra riprova. Per noi è la conferma che il lavoro di Forza Italia, e di Silvio Berlusconi e Antonio Tajani in primis, premia e ci stimola a continuare sul percorso tracciato. Non ha senso, infatti, andare contro l’Europa o addirittura immaginare un’Italia senza l’Europa, di cui è un tassello essenziale. È utile per tutti lavorare dentro le Istituzioni europee, far sì che queste evolvano, che rispondano prima e meglio, a maggior ragione oggi che dobbiamo superare insieme crisi alimentare e crisi energetica; una prima risposta è senza dubbio il RePowerEu. Da europeisti convinti, criticheremo e cercheremo sempre di modificare quei provvedimenti che riteniamo nocivi per gli interessi degli italiani e anche degli europei, in quanto parte della grande famiglia del PPE, oggi accogliamo con favore la sospensione del patto di stabilità. Fare da raccordo tra Roma e Bruxelles, come solo Forza Italia sa fare, è sempre più necessario e rientra dell’essere forza che unisce”. Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.

🔊 Listen to this